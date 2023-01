MATTEO SALVINI, UN MINISTRO ULTRÀ – DOPO L’ENNESIMA BATOSTA SUBITA DAL MILAN IN CAMPIONATO, IL "CAPITONE", TIFOSO ROSSONERO, SI È SFOGATO SOTTO UN POST PUBBLICATO SUI SOCIAL DALLA PAGINA DEL MILAN: “SI PUÒ PERDERE UNA PARTITA, MA NON LA DIGNITÀ. VERGOGNATEVI, TUTTI, E RISPETTATE MAGLIA E TIFOSI. VEDETE DI VINCERE IL DERBY” (COME DARGLI TORTO, DOPO 9 GOL SUBITI NELLE ULTIME DUE PARTITE DI CAMPIONATO…)