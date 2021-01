22 gen 2021 08:41

UN GOVERNO IMBAMBOLATO DAL FAVORE DELLE TENEBRE - “LA STAMPA”: “IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NOTTURNO È DIVENTATO UN'ABITUDINE CHE SI PARLI DI AUTOSTRADE O DI RECOVERY PLAN, DI DIVIETO DI SPOSTAMENTO TRA REGIONI O DI RISTORI, IL COPRIFUOCO ALLE 22 IL GOVERNO LO HA IMPOSTO SOLO A NOI. MENTRE LORO, A PALAZZO CHIGI, SEMBRA NON RIESCANO A INCONTRARSI SE NON QUANDO IL SOLE È CALATO. QUELLO CHE PASSA È LA SENSAZIONE DI UNA DEBOLEZZA POLITICA CHE TRASCINA FIN NEL CUORE DELLA NOTTE LE DECISIONI (PER POI SPESSO RIMANDARLE)”