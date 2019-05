GOVERNO A METÀ DEL GUAIDÓ – LA SITUAZIONE IN VENEZUELA CAUSA UN NUOVO SCONTRO TRA LEGA E CINQUE STELLE: I GRILLINI, FEDELI ALLA PASSIONE PER I DITTATORI SUDAMERICANI, GRIDANO AL GOLPE E DICONO DI SOSTENERE LA DEMOCRAZIA – SALVINI INVECE ESPRIME VICINANZA “AL POPOLO VENEZUELANO, ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E AL PRESIDENTE GUAIDÓ. VIA IL DITTATORE” – NEL MEZZO, COME SEMPRE, IL POVERO CONTE CHE CERCA IN TUTTI I MODI DI MEDIARE

Michela Allegri per “il Messaggero”

maduro manda i blindati sulla folla

Juan Guaidò chiama i militari alla rivolta contro Nicolas Maduro, e la crisi in Venezuela rischia di fare emergere l' ennesima crepa nel governo giallo-verde. Perché anche se l' Italia è rimasta uno dei pochi Paesi a non riconoscere il presidente autoproclamato, la spaccatura nella maggioranza ieri è diventata ancora più evidente.

SALVINI INCONTRA UNA DELEGAZIONE VENEZUELANO PRO GUAIDO'

Se da un lato il M5S esprime «profonda preoccupazione per il tentativo di colpo di Stato in corso e per il rischio di una deriva violenta della crisi politica», dall' altro lato il ministro dell' Interno, Matteo Salvini, pur auspicando «una soluzione non violenta», ribadisce la sua «vicinanza al popolo venezuelano, all' assemblea nazionale e al suo presidente Guaidò».

venezuela scontri a caracas dopo la chiamata alla rivolta di juan guaido' 8

Se i senatori cinquestelle della commissione Affari Esteri di Palazzo Madama parlano di un «golpe militare sostenuto dall' esterno, come accadeva negli anni più bui della storia dell' America Latina» e temono «la deriva violenta della crisi politica che, come più volte auspicato dal Governo italiano e appena ribadito dall' Unione europea, va risolta con il dialogo e con metodi pacifici attraverso la convocazione di nuove elezioni», il vicepremier leghista spera nell' allontanamento «del dittatore Maduro che sta affamando, incarcerando e torturando il suo popolo», che «da anni soffre per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra».

DELEGAZIONE M5S A CARACAS: MANLIO DI STEFANO, ORNELLA BERTOROTTA E VITO PETROCELLI

LA NOTA

Due posizioni contrastanti che Palazzo Chigi tenta di mediare, ancora una volta, con una nota: il governo, preoccupato anche per le centinaia di migliaia di italo-venezuelani, si augura «una transizione politica pacifica e un' evoluzione democratica del Paese attraverso libere elezioni, come da volontà diffusamente manifestata dal popolo venezuelano».

supporto a maduro e a guaido'

Dello stesso tenore la dichiarazione del ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che non si schiera apertamente né con Maduro, né con Guaidò: «Stiamo seguendo con la massima attenzione e in stretto contatto con l' Ambasciata a Caracas, che continua ad essere operativa, l' evoluzione degli eventi in Venezuela. Condividiamo le giuste aspirazioni del popolo venezuelano alla democrazia, siamo contro le dittature e reiteriamo la richiesta di nuove elezioni presidenziali, pienamente libere e legittimate dalla comunità internazionale».

conte tria moavero 1

Nel pomeriggio arriva una nuova nota del Movimento 5 Stelle: «Quel che sta accadendo è gravissimo e siamo preoccupati soprattutto per gli italiani che vivono nel Paese. Auspichiamo una soluzione pacifica del conflitto, il M5S è dalla parte di chi vuole e sostiene la democrazia. Crediamo che l' unica vittima di tutto questo caos sia il popolo venezuelano».

venezuela scontri a caracas dopo la chiamata alla rivolta di juan guaido' 9

Ai pentastellati replica in serata il segretario del Pd, Nicola Zingaretti: «Sul Venezuela, l' Europa dovrebbe avere un ruolo di mediazione, dimostrare di esistere, ma certo il golpe non lo sta facendo Guaidò» Nel frattempo a Bruxelles, per il momento, prevale la linea dell' attesa. Il servizio esterno di Federica Mogherini lancia un appello ad una «soluzione pacifica e politica», ma preferisce «non commentare» questa fase della crisi. «Abbiamo parlato con i nostri alleati nella comunità internazionale e abbiamo il loro forte sostegno per questo irreversibile processo di cambiamento nel nostro Paese.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO COME BUD SPENCER E TERENCE HILL

L' Operazione Libertà è iniziata e resisteremo fino a raggiungere un Venezuela libero», scrive intanto su Twitter il leader Guaidò dopo aver chiamato i militari a unirsi alla rivolta.

