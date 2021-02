LO SPORT NON È CAZZEGGIO: FA PIL - EPPURE NON È STATO PREVISTO UN MINISTERO MA SOLO UNA DELEGA - NON E’ UN SETTORE “LEGGERO”: GLI ADDETTI AI LAVORI SONO IN ATTESA DEI RISTORI DEL PROSSIMO DECRETO, IL SETTORE È STATO DEVASTATO DALLA PANDEMIA CON UN MILIARDO AL MESE IN FUMO, UN MILIONE DI POSTI DI LAVORO IN PERICOLO E 100.000 STRUTTURE IN BILICO PER LE RIAPERTURE. E UN RESPONSABILE DELLO SPORT È NECESSARIO PERCHÉ IL CONI HA APPENA DIFFIDATO “SPORT E SALUTE”, E DOMANI POTREBBE APRIRE UN CONTENZIOSO LEGALE…