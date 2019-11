IL GOVERNO NON ARRIVA A FINE MES – SALVINI CHIEDE UN INCONTRO A MATTARELLA SUL NUOVO FONDO SALVA STATI E ATTACCA IL SUO EX PREMIER CONTE: “HA COMMESSO UN ATTENTATO AI DANNI DEL POPOLO ITALIANO. ADESSO CI SPIEGHIAMO TUTTI I SUOI SILENZI. IO HO SEMPRE DETTO NON FIRMIAMO UN CAZZO” - “GIUSEPPI” PERDE LA POCHETTE E RISPONDE CON MOLTO NERVOSISMO: “SPAZZERÒ VIA LE MENZOGNE. VADA A FARE L’ESPOSTO E IO LO QUERELERÒ PER CALUNNIA” - VIDEO

Da www.repubblica.it

il discorso di conte contro salvini su pornhub

Lo scontro sul fondo salva-Stati si fa incandescente. Con tanto di minaccia di azioni legali. Matteo Salvini e la Lega vanno all'attacco del premier, Giuseppe Conte. L'ex ministro dell'Interno lancia un affondo chiamando in causa anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Chiederemo al garante della Costituzione di farla valere. Questo è un attentato alla sovranità nazionale", dice riferendosi all'adesione italiana al fondo salva-Stati europeo.

GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI meccanismo europeo di stabilita' 2

Salvini mette sul banco degli imputati il premier: "A giudizio nostro e dei documenti il presidente Conte ha commesso un atto gravissimo, un attentato ai danni del popolo italiano, dice il leader leghista. "Ricordiamo tutti i 'no' della Lega e tutti i silenzi di Conte che adesso ci spieghiamo", aggiunge. "Chiediamo un incontro al presidente Mattarella per evitare la firma su un trattato che sarebbe mortale per l'economia italiana. Chiediamo al garante della Costituzione di farla valere. Si torna in Parlamento. Sospendiamo tutto. Salvini accenna anche ad iniziative giudiziarie. "I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte", dice. E brandisce un telefonino per dire. "Chi è seduto a questo tavolo ha ampia documentazione messaggistica, messaggi con il ministro del Tesoro e con Conte". "Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno", dice il leader della Lega.

meme sulla crisi di governo conte e salvini

I MEME SULLE REGIONALI IN UMBRIA - DI MAIO - CONTE - SALVINI

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia che riferirà lunedì in aula alla Camera. E intanto replica: "Spazzerò via mezze ricostruzioni, menzogne, mistificazioni. A chi oggi si sbraccia a minacciare, io dico: Salvini vada in procura a fare l'esposto, e io querelerò per calunnia". E lo sfida: "Vorrei chiarire agli italiani che io non ho l'immunità, lui sì, e ne ha già approfittato per il caso Diciotti. Veda questa volta, perché io lo querelerò per calunnia di non approfittarne più".

ROBERTO GUALTIERI PIERRE MOSCOVICI

A difesa di Conte interviene il segretario dem, Nicola Zingaretti. "La Lega vive alimentando paure. Quando era al Governo, Salvini ha condiviso e approvato la riforma del fondo salva stati. Ora, come al solito, diffondono teorie false per danneggiare l'Italia, la sua forza e credibilità, per allontanarla dall'Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai".

matteo salvini giuseppe conte a pian de giullari firenze

Sul fondo salva-Stati infine si è riunita l'assemblea 5Stelle a Montecitorio con il capo politico Luigi Di Maio. Al termine il capo politico ha detto: "Non è il fatto che si modifichi il Mes il problema, ma il come. C'è massima fiducia in Conte e Gualtieri, ma è evidente che occorre migliorare il negoziato difendendo gli interessi dell'Italia. Resta solida la nostra appartenenza ad Euro ed Europa, malgrado ciò se qualcosa non è accettabile va migliorata. E la riforma del Mes si può migliorare, siamo qui per questo".

matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte meccanismo europeo di stabilita' 1 Roberto Gualtieri, Pierre Moscovici, Udo Bullmann meccanismo europeo di stabilita' 3 meccanismo europeo di stabilita' matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 1