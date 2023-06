IL GOVERNO POTREBBE PORRE LA QUESTIONE DI FIDUCIA AL DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE LIMITA I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SULLE SPESE DEL PNRR - PD E M5S SONO PRONTI ALLE BARRICATE MA IL SEGNALE DI TENSIONE E’ L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI CONVOCATA PER STAMANE - A DIFENDERE LE PREROGATIVE DELLA CORTE INTERVIENE IL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA GIOVANNI MELILLO…

Estratto dell’articolo di Luca Ferrero per www.ansa.it

Arriva alla Camera il decreto Pa. E a infiammare lo scontro politico sono gli emendamenti che limitano i controlli della Corte dei Conti sulle spese del Pnrr. Il governo vuole fare in fretta e, al momento, non è escluso un ricorso alla fiducia per poi tirare dritto verso l'approvazione del testo al Senato. Ma a Montecitorio Pd ed M5s si preparano a dare battaglia. Soprattutto se verrà tagliata la discussione in Aula. Partito Democratico e 5 Stelle sono già sulle barricate. Le forze di maggioranza, però, non sembrano intenzionate a prolungare un dibattito che si protrae da tempo e che l'esecutivo intende archiviare al più presto.

Questa mattina alle ore 10 " è stata convocata un'assemblea straordinaria dell'Associazione Magistrati della Corte dei conti. All'Ordine del giorno discussione su iniziative conseguenti agli emendamenti sulle limitazioni delle funzioni della Corte dei conti: controllo concomitante e scudo erariale (art. 1 , decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche C.A. 1114)". E' quanto si legge in una nota dell'associazione.

[…] Sulla Corte dei Conti, interviene anche il procuratore nazionale Antimafia Giovanni Melillo. "La rivendicazione di un primato dei poteri discrezionali della Pa", dichiara, è "tanto più credibile se alla richiesta di arretramento dei controlli esterni si accompagna un deciso rafforzamento delle linee di controllo interne, ma non mi pare che di ciò ci sia traccia significativa".

Per Melillo, bisogna impiegare al più presto le risorse del Pnrr, ma bisogna "farlo bene, evitando che esse si disperdano nei mille rivoli degli abusi e della corruzione", o peggio, "che finiscano nelle mani della criminalità mafiosa". Parole che rinfocolano gli animi delle opposizioni, ad esclusione del Terzo Polo, in vista del voto in Aula. […] Pd e M5s si preparano all'attacco. […]

I pentastellati, confermano fonti del Movimento, sono pronti a dare battaglia in Aula, soprattutto di fronte all'eventuale interruzione del dibattito parlamentare. Fiducia non esclusa dal capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Se sarà chiesta - dichiara Tommaso Foti - sicuramente sarà accordata". Esponenti di spicco di FdI, come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, vengono chiamati in causa dal deputato di +Europa Benedetto Della Vedova. Che ricorda una proposta di legge presentata da Fdi nella scorsa legislatura, nella quale si sarebbe chiesto proprio "il controllo concomitante" della Corte dei Conti sul Pnrr. "Prima serviva ad accelerare e dare efficienza, oggi sarebbe causa dei ritardi", ironizza. […]

