IL GOVERNO DEL VAFFA – DOMANI DI MAIO E SALVINI VOLERANNO PER TUNISI PER UN VERTICE INTERGOVERNATIVO IN DUE AEREI SEPARATI – DOPO IL CASO SIRI I DUE VICEPREMIER NON SOLO NON SI PARLANO PIÙ, MA EVITANO PURE DI INCROCIARSI O STARE NELLA STESSA STANZA – ORMAI C’È SOLO DA RESISTERE FINO ALLE EUROPEE...

Non solo non si parlano più, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ma evitano addirittura di incrociarsi, di stare insieme nella stessa stanza. Difficile, per due vicepremier e ministri, ma non impossibile. Dopo la bizzarra scelta del capo del Movimento 5 Stelle di disertare il Consiglio dei ministri della scorsa settimana preferendo andare in tv da Giovanni Floris a DiMartedì, ora le cose si fanno ancora più difficili: da martedì il premier Giuseppe Conte e i suoi vice saranno a Tunisi, ma Di Maio e Salvini secondo un retroscena del Messaggero arriveranno in Nord Africa su aerei separati.

Impegni differenti, certo, ma soprattutto "dialogo interrotto". Il clima, d'altronde, è incandescente: gli attriti sono fisiologici e vengono da lontano (e sono stati seppelliti nei primi mesi, anche in nome dei sondaggi e della "luna di miele"), ma mai come in queste settimane di campagna elettorale sono esplosi alla luce del sole mettendo in dubbio la sopravvivenza stessa del governo.

Si tratta ora di arrivare, faticosamente, al 26 maggio e scollinare le elezioni europee, ma come ha ricordato anche il ministro dell'Agricoltura leghista Gian Marco Centinaio, dopo tutto quanto accaduto sul caso Siri "ricucire è difficile". E a spezzare la corda potrebbe essere lo spettro di una manovra lacrime e sangue di cui nessuno, da una parte e dall'altra, ha voglia di prendersi la colpa.

