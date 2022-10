GRANDE BORDELLO! MARCO BELLAVIA "ONE MAN SCIO’" E IL GF DIVENTA UNA SOAP - LA PUNTATA DOVEVA ESSERE RIPARATRICE RISPETTO AL BULLISMO SUBITO DALL’EX CONDUTTORE DI “BIM BUM BAM” MA È FINITA IN LACRIME ABBRACCI (SPESSO FINTI) - GINEVRA LAMBORGHINI SI SCUSA CON LUI COME GIOVANNI CIACCI CHE SPIEGA: “ERO PRESO DAL GIOCO” – LUI INCALZA GEGIA: “HAI DETTO CHE CI AVEVO PROVATO CON TE” – LA RISPOSTA: “PERCHÉ NON È VERO? ERA UNA COSA SIMPATICA” - VIDEO

“Hai detto delle cose che potevi anche evitare” MARCO BELLAVIA RAGAZZI #gfvip pic.twitter.com/RP3nOt4ZI0 — rossella ? (@unagiaslifes2) October 20, 2022

Ivan Rota e il survoltato Sor Rotella per Dagospia

BELLAVIA SIGNORINI

Per una sera il Grande Fratello Vip è diventato Come guarire dalla Depressione in tre Settimane: un vero Marco Bellavia One Man Show per festeggiare la guarigione dell’ex conduttore con tanto di entrata nella casa per cazziare i concorrenti che non lo avevano capito. In pratica, una soap opera intrisa di buonismo. Di quanto aumenteranno ancora i followers del santificato?

Ginevra Lamborghini si scusa con Marco Bellavia come Giovanni Ciacci che spiega: “Ero preso dal gioco”. L’ex conduttore di Bim Bum Bam incalca Gegia: “Hai anche detto delle cose che potevi evitare. Hai detto che ci avevo provato con te”. La risposta: “Perché non è vero? era una cosa simpatica”

BELLAVIA GF

Entrata in studio invece per Pamela Prati per incontrare il suo Marco Bellavia: i due avevano intrattenuto un rapporto speciale “ perché entrambi siamo sensibili , dice la Prati ( anche se lo ha nominato, per potergli fare riabbracciare il figlio) Quando uscirò possiamo recuperare , ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò. Mi sento più sola nella casa da quando sei andato via”.

Qui Bellavia ha ammesso che sarebbe rientrato ieri sera stessa nella casa dalla quale aveva voluto uscire causa ansia, angosce e colleghi che non lo capivano. Signorini ha sviato. Ecco, meglio aspettare un po’.

Dopo il confronto con Marco Bellavia, Carolina Marconi ha cercato di tirarsi fuori dai suoi rimproveri dicendo giustamente "io a essere messa in mezzo a queste accuse non ci sto", ma viene purtroppo fermata da Alfonso Signorini che non la lascia parlare. Nella notte la ragazza rimprovera Amaurys Perez per la lite con Charlie Gnocchi. Durante le lite la regia inquadrava un piccione…

BELLAVIA GINEVRA LAMBORGHINI

Cristina Quaranta eliminata della puntata: troppo aggressiva, troppi litigi e parole inutili. Disastroso e altrettanto inutile il teatrino Giaele, Antonino, Ginevra e Antonella: un insieme di gelosie, piccole vendette, urla e frecciatine da “peracottari”. in nomination sono Giaele De Donà ( accusata di mettere a repentaglio il suo matrimonio a causa di Antonino Spinalbese ), Edoardo Donnamaria, Amaurys Perez, Attilio Romita e Carolina Marconi.

Finalmente un po’ di allegria con Luca Salatino al GF Vip:” Mi sono divertito ho conosciuto tante persone. Poi quando ho incontrato lei (la fidanzata Soraya) tutto è cambiato . Io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero, quando incontri la ragazza giusta tutto cambia”

MARCO BELLAVIA TORNA IN STUDIO E DIVENTA SUBITO SOAP OPERA

Maria Volpe per corriere.it

CIACCI BELLAVIA

Un’occasione persa. La puntata di giovedì 20 ottobre del Grande Fratello Vip è stata dedicata al caso di Marco Bellavia, l’ex conduttore di «Bim Bum Bam» che ha sofferto di ansia, momenti di depressione, disturbi emotivi nelle prime puntate del reality, senza che nessuno dei partecipanti ascoltasse il suo grido di aiuto.

Di più è stato bullizzato e deriso. E così, disperato, ha lasciato il reality. Un gran polverone, e l’idea (giusta ) da parte di Alfonso Signorini di rimediare a una pagina orrenda di tv, accendendo i riflettori sui problemi seri dei disagi mentali, della depressione troppo spesso sottostimati, se non addirittura oggetto di pregiudizi.

gegia bellavia

Dunque la puntata doveva essere riparatrice in modo serio, far capire il dolore di Bellavia e di tutti coloro che soffrono di ansia, e far capire i gravi errori, la crudeltà del branco nella casa del GF (e non solo) , rimasta indifferente davanti al grido di aiuto lanciato da chi soffre di disturbi emotivi. Beh l’obiettoivo non è stato raggiunto. Qualche parentesi di serietà e rigore c’è stato, ma per il resto il tutto è sembrato una grande soap opera. Con musica di sottofondo, lacrime di coccodrillo di tutti i concorrenti che a favore di telecamera non potevano che mostrarsi avviliti per le loro malefatte, e lo stesso Bellavia, che forse confuso, ancora ferito, a momenti parlava di disagio serio, a momenti di stress e nient’altro.

GEGIA

Il problema della depressione e dei disturbi mentali sono questioni davvero serie: già è complicato pensare di poterlo trattare con rigore in un programma di intrattenimento, ma se proprio ci si vuole provare, allora bisogna costruirlo bene, senza cedere alla retorica, alla lacrima facile , alle frasi fatte.

GEGIA 1