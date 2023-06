IL GRANDE ORECCHIO DI XI JINPING SI AVVICINA AGLI USA? – IL GOVERNO CUBANO SMENTISCE LA RIVELAZIONE DEL “WALL STREET JOURNAL” SECONDO CUI LA CINA HA RAGGIUNTO UN ACCORDO CON CUBA PER APRIRE UNA BASE PER LE INTERCETTAZIONI ELETTRONICHE SULL'ISOLA, A SOLI 150 KM DALLE COSTE DELLA FLORIDA – PER L'AVANA SI TRATTA DI “BUGIE PROMOSSE PER GIUSTIFICARE L'INTENSIFICARSI DEL BLOCCO ECONOMICO AMERICANO CONTRO DI NOI” – WASHINGTON DENUNCIA: “VOGLIONO CONTROLLARCI” – IL PRECEDENTE DEI PALLONI AEROSTATICI CINESI NEI CIELI AMERICANI…

1 – CUBA NEGA UN ACCORDO CON LA CINA PER SPIARE GLI STATI UNITI. COME INVECE IPOTIZZATO DAL WALL STREET JOURNAL

(ANSA) - Cuba ha definito come "informazione del tutto mendace e infondata" l'articolo pubblicato dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal su un presunto suo accordo con la Cina, in materia militare, per l'installazione di una base di spionaggio potenzialmente rivolta contro gli Stati Uniti.

In un comunicato, il viceministro degli Esteri cubano Carlos Fernández de Cossío ha sottolineato che si tratta di "bugie promosse con il perfido intento di giustificare l'intensificarsi senza precedenti del blocco economico di Washington contro la nazione caraibica e le continue campagne di destabilizzazione".

Si tratta, ha ancora osservato il responsabile governativo, di ingannare l'opinione pubblica negli Usa e nel mondo, aggiungendo che si tratta spesso di calunnie fabbricate da funzionari statunitensi, "apparentemente a conoscenza di informazioni di intelligence".

In passato, ha poi detto, si sono avuti vari episodi di questo genere, come "i presunti attacchi acustici contro il personale diplomatico statunitense all'Avana, la menzogna sull'inesistente presenza militare cubana in Venezuela e la bugia sull'esistenza immaginaria di laboratori di armi biologiche".

"Indipendentemente dai diritti sovrani di Cuba in materia di difesa - ha sottolineato De Cossío - il nostro Paese è parte della Dichiarazione dell'America Latina e dei Caraibi come Zona di Pace, firmata all'Avana nel gennaio 2014. In virtù di essa, rifiutiamo qualsiasi presenza militare straniera in Latino America e Caraibi".

2 – LE SPIE DI XI CUBA

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per “la Stampa”

È un accordo segreto che la Cina avrebbe raggiunto con Cuba per aprire sull'isola una base per le intercettazioni elettroniche a riportare le lancette della storia all'ottobre del 1962, piena Guerra Fredda, quando a 150 chilometri dalle coste della Florida la Russia aveva installato una batteria di missili balistici.

I tredici giorni che portarono il mondo sull'orlo del precipizio nucleare finirono poi con un'intesa dai confini grigi ma efficace.

Ora lo spettro non è l'atomica, ma la mossa del governo cinese – rivelata ieri mattina dal Wall Street Journal – allarga il divario fra Washington e Pechino e arricchisce il dossier dei dissidi fra le due potenze di un altro capitolo.

Lo spionaggio è uno dei terreni su cui Washington e Pechino si misurano in modo netto. A febbraio gli Stati Uniti avevano abbattuto un pallone aerostatico che aveva violato lo spazio aereo americano, sorvolato zone critiche e strategiche e catturato – si è scoperto in seguito dopo l'ammissione del Pentagono – informazioni di intelligence. Il "balloon" era stato abbattuto dopo tre giorni nei quali aveva sorvolato basi americane dal Montana al Midwest al largo delle coste della North Carolina.

La vicenda era esplosa poche ore prima del viaggio programmato dal segretario di Stato Antony Blinken a Pechino che quindi venne «posticipato» perché – spiegò il Dipartimento di Stato – erano venute meno le condizioni per un dialogo sereno.

Nelle prossime settimane Blinken potrebbe riavvolgere il nastro e andare in Cina e incontrare Xi Jinping. Il Dipartimento di Stato non ha confermato il viaggio, ma fonti di Bloomberg hanno confermato che i preparativi sono in atto.

Lo "scoop" del Wall Street Journal però potrebbe complicare ulteriormente lo scenario. Quanto avrebbe intenzione di fare la Cina – si parla di un accordo di principio, miliardario anche se la cifra non è stata divulgata – rappresenta una minaccia per gli Usa.

Dalle coste di Cuba infatti i sistemi elettronici cinesi possono raccogliere le comunicazioni nel Sudest degli Stati Uniti dove sono collocate molte installazioni militari. Inoltre, Pechino avrebbe dalla postazione cubana un occhio privilegiato sugli spostamenti e il traffico aereo statunitense.

Se ai tempi della crisi missilistica, Cuba era una sorta di quinta colonna nell'architettura ideologia comunista e sovietica, nel caso attuale invece le ragioni, scrive il Wall Street Journal, che hanno spinto L'Avana a sposare la proposta cinese sono meramente economiche vista la crisi che il regime sta attraversando.

Ma l'azione cinese segna anche il definitivo sorpasso cinese nei confronti della Russia. Mosca ha sempre avuto a Cuba una base logistica e di spionaggio, ora all'alleato-necessario Xi Jinping, Putin paga il dazio per la "neutralità" che Pechino ha manifestato sulla questione ucraina e il sostegno sul fronte economico.

Questo legame ha fatto dire a un incontro all'Hudson Institute a Kurt Campbell, capo della divisione indo-pacifico del Consiglio per la Sicurezza nazionale americano, che «l'intensificarsi delle relazioni fra Pechino e Mosca rappresenta una grave fonte di preoccupazione».

La rivelazione delle attività spionistiche cinesi a Cuba si aggiunge al blitz che Pechino ha condotto l'altra notte con 37 aerei militari attorno a Taiwan costringendola ad attivare i sistemi di difesa contro la maxi incursione. La missione ha visto l'impiego di caccia J-11 e J-16, bombardieri H-6 con capacità nucleare, un YU-20 cisterna per il rifornimento in volo e un KJ-2000, da sorveglianza, comando e controllo.

Hanno tagliato la zona di identificazione aerea di difesa (Adiz) ed alcuni si sono spinti verso «il Pacifico occidentale per eseguire sorveglianza e addestramento alla navigazione a lunga distanza», ha riferito il ministero della Difesa di Taipei. […]

xi jinping joe biden al g20 di bali la traiettoria del pallone spia cinese xi jinping joe biden al g20 di bali 2