IL GRANDE SUCCESSO DI BIDEN: HA CONSEGNATO LA RUSSIA AI CINESI - XI JINPING E PUTIN SI SCAMBIANO GRANDI MESSAGGI D'AMORE. IL DITTATORE DI PECHINO HA TELEFONATO ALLO ZAR OFFRENDOGLI IL SUO SOSTEGNO PER I NEGOZIATI E SOTTOLINEANDO “L’ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI” OCCIDENTALI. POCHE ORE DOPO L’INIZIO DELL’INVASIONE UCRAINA, PECHINO HA DATO L’OK ALL’IMPORT DI GRANO E ORZO “DA TUTTE LE REGIONI RUSSE”, PER COMPENSARE LA PROBABILE CHIUSURA DEI MERCATI OCCIDENTALI

UCRAINA: TELEFONATA TRA XI E PUTIN

(ANSA) - Il presidente cinese Xi Jinping ha avuto una telefonata nel pomeriggio con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferisce l'ettnte statale Cctv.

XI A PUTIN, SOSTEGNO A NEGOZIATI TRA RUSSIA E UCRAINA

(ANSA) - La Cina "sostiene Russia e Ucraina per la soluzione dei problemi attraverso i negoziati": il presidente Xi Jinping, nel colloquio avuto con l'omologo Vladimir Putin, ha ribadito che "la posizione fondamentale della Cina è di rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i Paesi e degli scopi e dei principi della Carta dell'Onu".

Pechino, ha aggiunto Xi nel resoconto del network statale Cctv, "è disposta a collaborare con la comunità internazionale per sostenere un concetto di sicurezza comune, globale, cooperativo e sostenibile e per salvaguardare il sistema internazionale con l'Onu al centro".

PUTIN A XI, DISPOSTO A NEGOZIATI ALTO LIVELLO CON UCRAINA

(ANSA) - La Russia "è disposta a condurre negoziati ad alto livello con l'Ucraina": è quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata avuta nel pomeriggio con l'omologo cinese Xi Jinping parlando della situazione in Ucraina.

Putin "ha introdotto latitudine e longitudine storiche della questione e la situazione e la posizione delle operazioni militari speciali russe nella parte orientale del Paese". E ha affermato "che Usa e Nato hanno a lungo ignorato le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza, ripetutamente rinnegato i loro impegni e continuato a far avanzare il dispiegamento militare verso est".

UCRAINA: CREMLINO, DA XI RISPETTO PER LE AZIONI DI PUTIN

(ANSA) - Nella telefonata di oggi con Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato di rispettare le "azioni della leadership russa" in Ucraina. Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass, sottolineando che i due capi di Stato hanno assicurato di essere "pronti a una stretta cooperazione e un sostegno reciproco alle Nazioni Unite e negli altri fori" internazionali.

UCRAINA: CREMLINO, XI CONTRO SANZIONI ILLEGITTIME A MOSCA ++

(ANSA) - Nella conversazione telefonica di oggi con Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato "l'inammissibilità dell'uso di sanzioni illegittime per servire gli interessi egoistici di alcuni Paesi". Lo riferisce il Cremlino, citato dalla Tass, aggiungendo che il colloquio ha confermato "l'identità degli approcci di principio verso le questioni chiave a livello internazionale".

UCRAINA: CINA BOCCIA SANZIONI ALLA RUSSIA

(ANSA) - La Cina "si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui "gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011", che sono risultati strumenti "non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi".

UCRAINA: CINA, PORTA PER SOLUZIONE POLITICA NON È CHIUSA

(ANSA) - La Cina crede ci siano ancora i margini per una via d'uscita diplomatica alla crisi tra Ucraina e Russia: "Nella situazione attuale la porta per una soluzione politica non è del tutto chiusa", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin nel corso del briefing quotidiano, senza aggiungere dettagli.

Pechino "si sforzerà di spingere per una soluzione politica della questione Ucraina. C'è un chiaro contrasto tra l'approccio cinese e le mosse di altri Paesi di creare e cercare di trarre vantaggio", ha aggiunto Wang replicando alle sollecitazioni Usa secondo cui è tempo che la Cina scelga da che parte stare.

ECCO COME LA CINA TRAFFICA CON LA RUSSIA

Giuseppe Gagliano per www.startmag.it

La Cina ha annunciato di essere pienamente aperta alle importazioni di grano della Russia, e ha fatto questo annuncio allo scopo di rafforzare i legami bilaterali con la Russia.

L’annuncio dell’Amministrazione generale delle dogane cinese è stato reso pubblico giovedì, ore dopo che le truppe russe hanno lanciato un attacco ad ampio raggio contro l’Ucraina.

GLI ACCORDI

Tuttavia, l’accordo faceva parte di un pacchetto di accordi siglati durante la visita del presidente russo Vladimir Putin a Pechino all’inizio di questo mese.

LE IMPORTAZIONI DELLA CINA

La Cina ha iniziato a consentire importazioni di grano su larga scala dalla regione dell’estremo oriente della Russia a ottobre, con la più grande azienda agroalimentare cinese, la statale Cofco, che ha acquistato il primo lotto di 667 tonnellate (1,47 milioni di sterline). Essendo il più grande esportatore mondiale di grano, la Russia ha inviato più di 30 milioni di tonnellate all’estero nei primi 11 mesi dello scorso anno.

COSA DICE LA CINA

È interessante sottolineare che l’ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, ha detto mercoledì che la Cina era contenta di vedere che la sua valuta sia stata ampiamente utilizzata nel commercio russo, negli investimenti finanziari e nelle riserve estere. Questo naturalmente perché consentirà di ridimensionare la potenza economica del dollaro a livello globale.

LE MOSSE DELLA CINA

I commenti di Zhang, fatti durante un’intervista con l’agenzia di stampa russa Interfax, sono arrivati mentre Mosca riconosceva ufficialmente l’indipendenza delle regioni ucraine di Donetsk e Lugansk e lanciava attacchi sul territorio ucraino da giovedì mattina.

