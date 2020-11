LE GRANDI MANOVRE LEGHISTE - GIORGETTI: ''SIAMO AMICI DEGLI USA ANCHE CON BIDEN, LA SCELTA ATLANTICA NON È IN DISCUSSIONE''. IL RIPOSIZIONAMENTO DEL PARTITO DI SALVINI IN CHIAVE MENO POPULISTA E SOVRANISTA CONTINUA - ''TRUMP SE NON CI FOSSE STATO IL COVID AVREBBE STRAVINTO. IL PROBLEMA E' CHE NON AVEVA ALLE SPALLE UN PARTITO COME QUELLO DEMOCRATICO, MOLTO PIU' RADICATO NEL TERRITORIO RISPETTO AL PARTITO REPUBBLICANO. TRUMP E' UN UOMO SOLO AL COMANDO''

Da www.affaritaliani.it

USA. GIORGETTI: AMICI ANCHE CON BIDEN, SCELTA ATLANTICA NON IN DISCUSSIONE - "Eravamo e resteremo amici degli Usa anche con Biden, certo come Lega avevamo un'affinita' maggiore con Trump ma la nostra scelta atlantica non verra' messa in discussione". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Sky tg24. "La lega deve passare dalla fase del pregiudizio a quella del giudizio, cosi' come l'Europa deve fare altrettanto con noi", ha concluso Giorgetti.

USA. GIORGETTI: DEMOCRATICI PIÙ STRUTTURATI, TRUMP UOMO SOLO AL COMANDO - "Trump se non ci fosse stato il covid avrebbe stravinto. Il problema e' che non aveva alle spalle un partito come quello Democratico, molto piu' radicato nel territorio rispetto al Partito repubblicano. Trump e' un uomo solo al comando, dall'altra parte c'e' invece un partito strutturato". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Sky tg24 a 'L'Intervista di Maria Latella'.

USA. GIORGETTI: RICORSI TRUMP? HA TUTTI CONTRO COME BERLUSCONI - "I ricorsi di Trump non so che effetti produrranno. Magari riuscira' a dimostrare brogli qua e la' perche' il sistema elettorale americano e' particolarmente permeabile, ma potra' negoziare un'uscita piu' protetta viste le sue vicende giudiziarie. A lui e' successa un po' la stessa cosa successa in Italia a Berlusconi, con tutta la stampa contro". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Sky tg24 a 'L'Intervista di Maria Latella'.

USA. GIORGETTI: LEZIONE PER FUTURO? MENO SOCIAL E PIÙ TERRITORIO - "Cosa abbiamo imparato da questa campagna elettorale americana? che la presenza sul territorio e' fondamentale, quindi meno social piu' comizi". Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Sky tg24.

Lega: Giorgetti, verso il Ppe? Mie dichiarazioni montate - Lega verso il Ppe? "Questa cosa e' stata montata mediaticamente: io ho semplicemente detto che chi vuole far politica in Europa deve capire cosa succede in Germania, e soprattutto deve capire chi sara' il successore di Angela Merkel. Se uno si estranea e non capisce cosa succede li', come puo' pensare di giocare un partita o non dico di stringere alleanze, ma di avere quantomeno un dialogo? Bisogna uscire dal provincialismo dei palazzi della politica italiana". Lo ha detto il vicesegretario e responsabile Esteri della Lega, Giancarlo Giorgetti, intervistato da Maria Latella a Sky Tg24.

