12 ago 2022 17:32

GRANDI MANOVRE OLTRETEVERE - DON FILIPPO DI GIACOMO: “SUSSURRI E GRIDA IN VATICANO. A CAUSARLI, LE NOMINE, I TRASFERIMENTI E ALTRE UMANE VICENDE CONSEGUENTI ALLA MESSA A REGIME DELLA COSTITUZIONE APOSTOLICA PRAEDICATE EVANGELIUM, LA SBRIGATIVA LEGGE DI RIFORMA DELLA CURIA ROMANA - LE CHIESE ORIENTALI DOVREBBERO ANDARE AL FRANCESE DOMINIQUE MAMBERTI, COSA NON GRADITA ALL'ATTUALE TITOLARE, L'ARGENTINO SANDRI: I PETTEGOLI PARLANO DI UN SUO "COLOSSALE SCAZZO", MA NON PRECISANO CON CHI…”