L'emergenza sanitaria per il Coronavirus ha acceso, come immaginabile, i talk show della tv generalista e ha riportato alcuni politici in programmi che avevano smesso di frequentare. E’ il caso di Matteo Renzi che è tornato ieri sera come ospite a Cartabianca, l’ex premier aveva partecipato l’ultima volta alla trasmissione di Rai3 addirittura tre anni fa. Cosa che Bianca Berlinguer gli ha ricordato prima del faccia a faccia a distanza: “Dobbiamo dire che lei non veniva a Cartabianca, pensate, da tre anni”, a cui il leader di Italia Viva ha risposto con un sorriso e cercando di sorvolare: “Non ci avevo fatto caso“.

La padrona di casa però ha continuato: “Lei no ma io sì. Ha avuto troppi impegni. E’ una mia curiosità personale, come mai improvvisamente viene? Le siamo diventati più simpatici?”. Renzi non è entrato nel merito: “Questo glielo dico alla fine dell’intervista, intanto se mi alzate un po’ il volume vi sento meglio.” E a fine intervista la Berlinguer prima di salutarlo ha aggiunto nuovamente: “Speriamo di non rivederla tra tre anni”, la replica del senatore fiorentino questa volta è arrivata con tono differente: “Speriamo soprattutto che non ci sia una pandemia, noi possiamo pure rivederci tra tre anni, ma che non sia la pandemia a farci rincontrare”.

L’uscita di Bianca Berlinguer dal Tg3 nel 2016, con Matteo Renzi ancora a Palazzo Chigi, aveva suscitato numerose polemiche. Come segnalato però dal sito Tvblog se è vero che l’ex premier ha disertato spesso la trasmissione di Rai3 non partecipava dal 2018, precisamente l’8 febbraio e il 1 marzo, prima delle elezioni politiche. La puntata è stata vista da 1.470.000 telespettatori con il 5,4% di share, superando Rete 4 e Fuori dal coro (1.247.000 e il 5%) ma non DiMartedì visto su La7 da 1.828.000 con il 6,6% di share.

Già il 26 marzo Matteo Salvini aveva rotto gli indugi accettando l’invito del “nemico” Corrado Formigli a Piazzapulita. Il giornalista, anche in questo caso, ne aveva chiesto conto: “Senatore non è venuto per tre anni da noi, ci vuole dire perché? . Il leader della Lega aveva replicato così: “Oggi sono venuto perché in un momento eccezionale è mio dovere spiegare cosa stiamo facendo per gli italiani, a mio giudizio non è esattamente la trasmissione campionessa di obiettività e di imparzialità. Questo è il mio modestissimo giudizio.”

