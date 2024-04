2 apr 2024 15:50

GRATTERI, IDEE IN LIBERTA': OGGI QUA, DOMANI LA' – IL PROCURATORE DI NAPOLI CHE ATTACCA IL GOVERNO PER I TEST PSICOATTITUDINALI AI MAGISTRATI, NEL 2019 LA PENSAVA IN MANIERA OPPOSTA. OSPITE DI “CIRCO MASSIMO”, SU RADIO CAPITAL, DISSE: “BERLUSCONI UNA VOLTA HA DETTO UNA COSA GIUSTA: AI MAGISTRATI BISOGNA FARE I TEST PSICO-ATTITUDINALI, PERCHÉ È UN LAVORO MOLTO LOGORANTE” – PER GRATTERI I TEST ANDAVANO ADDIRITTURA RIPETUTI “OGNI CINQUE ANNI” E IN “MODO ANONIMO”. COME MAI HA CAMBIATO IDEA?