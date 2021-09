8 set 2021 20:35

GREEN PASS, RETRO-MARSCH! - IL CERTIFICATO VERDE SARÀ ESTESO DA SUBITO ALLE DITTE DI PULIZIA CHE OPERANO NELLE SCUOLE E AL PERSONALE DELLE MENSE SCOLASTICHE, OLTRE CHE PER I LAVORATORI 'ESTERNI' A CONTATTO CON STRUTTURE DEL SETTORE SANITARIO COME LE RSA. MA PER ORA NIENTE OBBLIGO PER BARISTI, ISTRUTTORI SPORTIVI E DIPENDENTI STATALI - IL CRONOPROGRAMMA DEL GOVERNO: IL GREEN PASS SARÀ ALLARGATO AI VARI SETTORI, MA NON PRIMA DI METÀ SETTEMBRE…