GREXIT POLL: TSIPRAS SCONFITTO, IN VANTAGGIO DI 12 PUNTI IL PARTITO DI CENTRODESTRA “NEA DEMOKRATIA” DI KIRYAKOS MITSOTAKIS, CON UNA FORBICE CHE VA DAL 38 AL 42” – IL PREMIER USCENTE SI FERMA TRA IL 26 E IL 30, GLI ELETTORI NON GLI HANNO PERDONATO DI ESSERSI CONVERTITO ALL'AUSTERITY – CON QUESTO QUADRO IL CENTRODESTRA POTREBBE CONTARE SU 155-167 SEGGI SU 300, CIOÈ UNA TRANQUILLA MAGGIORANZA IN SOLITARIA – VIDEO

Da www.corriere.it

elezioni in grecia alexis tsipras

Si sono chiusi alle 18 i seggi per le elezioni politiche in Grecia. Pochi istanti dopo gli exit poll hanno dato in netto vantaggiuo (12 punti) il partito di centrodestra nea Demokratia di Kiryakos Mitsotakis su quello del premier uscente Alexis Tsipras. Il paese è tornato alle urne in anticipo dopo che il premier aveva dato le dimissioni in seguito alla sconfitta patita alle consultazioni europee di maggio. I sondaggi della vigilia vedevano in vantaggio con un margine abbastanza netto Nea Demokratia . sulla formazione Syriza di Tsipras. In caso di vittoria del centrodestra, si tratterebbe di un ritorno al passato: Nea Demokratia era infatti il partito alla guida del governo di Atena prima che esplodesse la crisi del debito e comparisse sulla scena Tsipras.

Maggioranza il Parlamento

kyriakos mitsotakis

Gli exit poll danno in vantaggio Mitsotakis con una forbice che va dal 38 al 42% mentre il premier uscente si ferma tra il 26 e il 30. I punti di scarto tra i due schieramenti sono ben 12. Se lo spoglio confermerà tale risultato, sarebbe la fine per la «meteora» Tsipras salito al potere nel 2015 come forza alternativa all’austerity imposto dalla comunità finanziaria e dalle Ue ma ben indotto ad accettare i pesanti piani di rientro dal debito pubblico. Con questo quadro il centrodestra di Mitsotakis potrebbe contare su 155-167 seggi su 300, dunque su una maggioranza in solitaria. Al terzo posto secondo gli exit poll ci sono i socialisti di Kinal (6-8%), il movimento dell’ex ministro dell’economia Varoufakis (3-5%). Gli estremisti di destra di Alba Dorata si fermano tra il 2,8 e il 4,8%. La legge elettorale greca prevede uno sbarramento del 3%: Alba Dorata rischia dunque l’esclusione dall’assemblea nazionale. Le proiezioni del ministero dell’interno danno il duello 39,8 a 31,5 a favore di Mitsotakis con una «forbice» dunque inferiore rispetto agli exit poll.

Il salvataggio e l’esame della Ue

alexis tsipras

Tsipras lascerà il palazzo del governo subito dopo aver portato a termine il programma di aggiustamento dei conti pubblici e dopo essere riuscito a tenere agganciato il suo paese alla Ue. Proprio domani, lunedì, è prevista una riunione dell’Eurogruppo che dovrà fare il punto sulla situazione economica, finanziaria e fiscale di Atene. Il quadro di sorveglianza rafforzata per la Grecia e’ stato attivato nel luglio 2018 ed e’ entrato in vigore dopo che il programma greco finanziato dal Meccanismo europeo di stabilita’ si e’ concluso, nell’agosto 2018.

elezioni in grecia 1 elezioni in grecia 3 elezioni in grecia elezioni in grecia 2