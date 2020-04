I GRILLINI FANNO QUADRATO. INTORNO AL MES! - LA MELONI PROVA LA TRAPPOLA: ''VOTATE CON NOI UN ORDINE DEL GIORNO CHE IMPEGNA IL GOVERNO A NON ATTIVARE IL FONDO SALVA-STATI''. IL M5S VOTA CONTRO PER NON INDEBOLIRE CONTE, MA GIORGINA LI COSTRINGE A RIBADIRE: ''NON LO ATTIVEREMO MAI''. ENNESIMA PROMESSA CHE NON RIUSCIRANNO A MANTENERE?

1.MES: MELONI A M5S, VOTATE NO CON NOI, ALLEATI VI UMILIANO

(ANSA) - "Non vi dovete dividere, dovete votare compatti con noi. Ci sono momenti in cui la storia chiama, ci sono momenti in cui si viene messi di fronte a un bivio e dobbiamo decidere da che parte stare. Noi vi chiediamo di non stare con chi svende l'Italia e di stare con noi". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo in Aula alla Camera e invitato il M5s a votare l'ordine del giorno di Fdi per dire 'no' al Mes. "Mi rivolgo ai colleghi del M5s - ha spiegato -Non vi hanno concesso nemmeno una riformulazione, l'idea è che i vostri alleati di maggioranza vogliano umiliarvi. Ho letto: non cadiamo nella trappola della Meloni: allora sono disponibile a ritirare la mia firma sull'ordine del giorno e mettere una di un deputato M5s". "Abbiamo presentato un ordine del giorno su cui non c'è possibilità di giocare, o sì o no - ha aggiunto - Mi piacerebbe che questo Parlamento desse un segnale chiaro".

2.MES: CARELLI, DA MELONI TRAPPOLA, M5S VOTI NO COMPATTO

(ANSA) - ''E' fondamentale restare tutti uniti intorno al Presidente Giuseppe Conte e non cedere alle provocazioni dell'opposizione, in particolare di Giorgia Meloni, che ha presentato un odg di Fdi formalmente contro il Mes ma che nella sostanza vuole essere una trappola che divide la maggioranza. È importante che nessuno di noi ceda a questa provocazione e che tutti insieme votiamo compatti contro questo Odg''. Lo scrive in un post su fb Emilio Carelli, deputato e facilitatore per la Comunicazione del M5S.

3.MES: LOLLOBROGIDA A CARELLI, M5S AMMETTA CAMBIATO IDEA

(ANSA) - ''Collega Carelli, venga in Aula dove siamo da stamani. Proponga lei un odg che dica No al Mes con chiarezza. Noi lo voteremo. Prima dei partiti ci sono gli Italiani. E' questo il tempo. Altrimenti votate l'unico impegno possibile sul quale potrebbe rispondere nel merito. Su cosa non siete d'accordo? O semplicemente è il PD che vi dà la linea?". È il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, al post su Facebook del deputato del M5S Emilio Carelli a proposito dell'ordine del giorno a firma Giorgia Meloni nel quale si chiede al governo l'impegno a non utilizzare in alcun caso il Mes.

4.MES: MELONI, M5S ESEGUE ORDINI PD E RESPINGE ODG FDI

(ANSA) - "Questo è il voto che si è appena tenuto in Parlamento sull'odg di Fratelli d'Italia che diceva chiaramente "l'Italia non acceda in alcun caso al Mes". L'ordine del giorno è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta tradisce ed esegue gli ordini del Pd. Che vergogna". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

5.MES:BLOG M5S, CI OPPORREMO A ATTIVAZIONE, COSÌ INACCETTABILE

(ANSA) - ''Il M5S si opporrà in tutte le sedi all'attivazione del Mes che, lo ricordiamo, allo stato attuale prevede condizionalità che non accettiamo. Così come è stato detto in numerose occasioni che l'Italia non intende ricorrere a uno strumento non adatto ad affrontare questa crisi. E noi non votiamo un ordine del giorno presentato dai traditori che hanno approvato il Mes, quando il MoVimento 5 Stelle non era neanche in Parlamento''. Lo sottolinea

''Le domande ci facciamo invece sono queste: dove era la Meloni nel 2011 quando il Governo di cui faceva parte aveva approvava e firmava i Trattati internazionali che prevedevano la nascita del Mes? Perché non mosse un dito per fermare il suo stesso Governo e opporsi sin dall'inizio al Mes? Perché non si dimise da ministro il giorno 3 agosto 2011 quando il consiglio dei ministri del governo Berlusconi approvò la legge di ratifica e esecuzione del MES? Perché non si dimise da parlamentare quando Tremonti e Frattini presentarono al Senato la legge di ratifica ed esecuzione del MES nel mese di settembre 2011? Aveva perso la lingua o non voleva perdere la poltrona?'', attacca.

6.MES:DI STEFANO,NON LO ATTIVIAMO MA NON PER PAGLIACCIATA FDI

(ANSA) - "Bocciata alla Camera l'ennesima pagliacciata della finta patriota Meloni che continua da settimane a indebolire il suo Paese. Il Mes non si attiverà per scelta del nostro #governo su indicazione del M5S e di Conte, non per uno stupido e strumentale ordine del giorno". Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un tweet.

