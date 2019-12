GRILLINI MES ALL'ANGOLO - IN SENATO PASSA LA RISOLUZIONE SUL FONDO SALVA-STATI DELLA MAGGIORANZA (164 SÌ, 122 NO), MA SCOPPIA IL BORDELLO INTERNO NEL M5S: I TRE SENATORI CHE MINACCIAVANO IL VOTO CONTRARIO, MANTENGONO LA PROMESSA. GRASSI, URRARO E LUCIDI VOTANO NO: ''NON SONO UN CRICETO, SCENDO DALLA RUOTA''. E I COMPAGNI DI PARTITO GLI URLANO ''BUGIARDO!'' - ZINGARETTI GONGOLA: ''A GOVERNO E CONTE UN MANDATO FORTE CON UNA NETTA SCELTA EUROPEISTA''

MES:OK SENATO RISOLUZIONE MAGGIORANZA,164 SÌ,122 NO

(ANSA) Con 164 voti favorevoli, 122 contrari e 2 astensioni l'aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo di domani.

Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte

MES: ZINGARETTI, A GOVERNO E CONTE MANDATO FORTE

(ANSA) - "Con il voto di oggi in Parlamento sulle risoluzioni sul pacchetto Ue il Pd ha ribadito e sostenuto la netta e inequivocabile scelta europeista a difesa dei risparmi delle famiglie e delle imprese italiane. Il Governo ed il Premier Conte hanno un mandato forte per vigilare sulla difesa degli interessi nazionali e del sistema Paese". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota.

MARCUCCI,FALLITA SPALLATA SALVINI,VOLEVA SPACCARE M5S

(ANSA) - "#Salvini si è tanto impegnato, anche tentando di spaccare il gruppo M5S, ma la spallata infine non gli è riuscita. Anche il #Senato ha approvata la riforma del #MES". Così su Twitter il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci.

MES:AMENDOLA, MAGGIORANZA COESA, IN UE NON CI SI ISOLA

(ANSA) - "Abbiamo lavorato bene come coalizione su un testo che dà mandato al governo di continuare sulla trattativa e di sostenere le nuove sfide dell'Ue. La coesione e l'unità che abbiamo dimostrato è proporzionale ad una compagna propagandistica e anti-Ue" che è emersa. Lo afferma, interpellato in Senato, il ministro degli Affari Ue Vincenzo Amendola dopo il voto sulla risoluzione sul Mes e sul prossimo Consiglio Ue. "Per cambiare l'Europa bisogna sedersi al tavolo, discutere e non isolarsi", sottolinea Amendola.

ugo grassi luigi di maio

MES:LUCIDI,NON SONO UN CRICETO,ESCO DA RUOTA E VOTO NO

(ANSA) - "Qualcuno ha detto che le elezioni in Umbria sono state un esperimento. Beh, io non mi sento una cavia né un criceto, quindi esco dalla ruota e voto no". Così il senatore del M5s Stefano Lucidi ha espresso il suo voto in dissenso rispetto al Movimento 5 stelle sulla risoluzione della maggioranza sul Mes. E ha sottolineato: "Una cosa ha sempre premiato il M5s ed è la coerenza, la coerenza ci ha sempre premiato e siccome qualche elezione signor presidente, la stiamo perdendo qualche domanda me la farei al suo posto".

stefano urraro

MES: GRASSI,VOTO IN DISSENSO,NON MI RICONOSCO IN M5S

(ANSA) - "Annuncio il mio voto in dissenso e constato di non riconoscermi più nelle politiche del mio Movimento". Così il senatore del M5s Ugo Grassi intervenendo in Aula sulla risoluzione di maggioranza sul Mes. Per Grassi, "si tratta di un testo riformato del quale non abbiamo avuto tempestiva contezza, non in quanto singoli partiti ma non è stato informato per tempo il Parlamento, dandogli modo di intervenire". E ha concluso: "Questo non significa essere sovranisti ma difendere la democrazia e non di un solo popolo".

URRARO ANNUNCIA VOTO IN DISSENSO DA M5S

(ANSA) - Francesco Urraro, senatore di M5S, annuncia il suo voto in dissenso dal gruppo nell'Aula di Palazzo Madama rispetto alle risoluzioni sulle comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del Consiglio Ue.

stefano lucidi

PARAGONE,MIA DICHIARAZIONE DISSENSO NON È USCITA GRUPPO

(ANSA) - La mia dichiarazione di dissenso non è prodromica all'uscita dal gruppo". Lo premette il senatore M5s Gianluigi Paragone durante la sua dichiarazione di voto. "Questa Europa con le sue politiche ci impedisce di crescere. Come pensiamo di salvare i lavoratori, i posti di lavoro? Con gli spiccioli che ci lascia l'Europa? Io - annuncia - dico No a questa risoluzione".

SENATO, M5S A LUCIDI, SEI UN BUGIARDO

(ANSA) - Senatori M5S all'attacco di Stefano Lucidi quando dice che la risoluzione è stata scritta dal sottosegretario Agea e rivendica il diritto di porre dei paletti al governo. "Non è vero, sei un bugiardo!", gli ha urlato un collega di gruppo, mentre il suo annuncio di votare contro la risoluzione di maggioranza è accolto da un boato della Lega