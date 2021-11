GRILLINI, PARLATECI DI BIBBIANO - COME MAI GLI ESPONENTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE NON HANNO PROFERITO PAROLA SULLA CONDANNA A CLAUDIO FOTI E IL RINVIO A GIUDIZIO DEL SINDACO ANDREA CARLETTI? EPPURE NEL LUGLIO DEL 2019 DI MAIO CAVALCÒ MOLTO LA BUFERA SUGLI AFFIDI, ARRIVANDO A DIRE: “IO CON IL PARTITO DI BIBBIANO, CHE TOGLIEVA I BAMBINI ALLE FAMIGLIE CON L’ELETTROSHOCK, NON VOGLIO AVERCI NULLA A CHE FARE”. DEL RESTO, CAMBIÒ IDEA QUASI SUBITO, VISTO CHE POCO PIÙ DI UN MESE DOPO NACQUE IL GOVERNO GIALLOROSSO…

Grazia Longo per "la Stampa"

Sembra ieri quando, nell'estate populista del 2019, si dovette sospendere per qualche minuto la seduta in Senato perché Lucia Borgonzoni, della Lega, si tolse la giacca e mostrò una maglietta con la scritta «Parliamo di Bibbiano».

Oggi la senatrice osserva che «la sentenza di condanna ha fatto giustizia, anche se nessuno può ripagare le famiglie del danno subito».

E il leader del Carroccio Matteo Salvini rinforza, commentando sui social la notizia dei 4 anni inflitti allo psicoterapeuta Foti: «Mai più Bibbiano, giù le mani da famiglie e bambini». Alle elezioni regionali, in verità, l'agguerrita campagna della Lega contro «il partito di Bibbiano» - come veniva definito il Pd in cui milita il sindaco Andrea Carletti ora rinviato a giudizio - non ha pagato.

Nella cittadina dell'inchiesta «Angeli e demoni» il partito di Salvini, che alle Europee aveva incassato il 29,6%, ha ottenuto il 29,4 per cento, mentre il Pd è invece passato dal 35,6 delle europee al 40,7.

Ce ne fu anche un altro però, all'epoca, di linciaggio mediatico ai danni del Pd, quello del Movimento 5 Stelle che invece oggi, da solido alleato di Enrico Letta, tace di un silenzio grave.

Erano le settimane in cui Luigi Di Maio, allora ministro del lavoro, giurava «mai con il partito di Bibbiano» che «toglie i bambini alle famiglie con l'elettroshock».

Una posizione frontale, ridimensionata appena un anno dopo da Vito Crimi che, già in piena era Conte II, ammetteva «Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il Pd». Oggi comunque la vicenda processuale va nella direzione delle accuse delle Lega.

Che infatti affonda. Ecco il sottosegretario leghista all'Istruzione Rossano Sasso: «Le condanne confermano l'inquietante quadro emerso dalle denunce di tanti genitori disperati.

Un disgustoso groviglio di interessi, malaffare, omertà e prevaricazioni avrebbe operato indisturbato per anni, disarticolando intere famiglie e spargendo sofferenza e dolore in lungo e in largo».

Parole pesanti, riprese anche dai senatori toscani della Lega Manuel Vescovi e Rosellina Sbrana: «Nessun trionfalismo, nessuna condanna fino al terzo grado, ma la consapevolezza che una nuova luce sta squarciando anni di orribili violenze e di vergognosi silenzi. Ora è dovere della politica lavorare perché simili scempiaggini non si ripetano mai più». La condanna, sul fronte del centrodestra, è corale.

«Quello che emerge è un vero e proprio sistema di malaffare perpetrato sulle spalle dei minori coinvolti e dei loro genitori», dice la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. Un commento al vetriolo arriva infine dalla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: «Arrivano le prime condanne dell'inchiesta Angeli e Demoni riguardante lo scandalo degli affidi illeciti a Bibbiano.

Da sempre, Fratelli d'Italia è stata in prima linea per denunciare questo sistema marcio che ha distrutto tante famiglie. Ci auguriamo che venga fatta definitivamente giustizia affinché non si verifichino più queste atrocità nei confronti di bambini innocenti».

