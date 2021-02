GRILLINI A PEZZI – IL LANCIO ADNKRONOS CON IL PENSIERO DI GRILLO ERA UNA CASALINATA? ROCCO E IL SUO SOTTOPOSTO (CONTE) STANNO BRIGANDO MOLTO PER METTERE I BASTONI TRA LE RUOTI DI DRAGHI E BEPPE-MAO SI È INCAZZATO PER LA STRUMENTALIZZAZIONE: “HO DETTO CHE NON VOLEVO PARLARE, SE HO QUALCOSA DA DIRE FACCIO UN POST” – “GIUSEPPI” E TA-ROCCO DA GIORNI CHIAMANO TUTTI PROMETTENDO CANDIDATURE

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

1 – NELLA BABELE M5S CONTE SPERA DI RITORNARE PREMIER. MA DI MAIO GUARDA A DRAGHI

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio” (INTEGRALE – https://www.ilfoglio.it/politica/2021/02/04/news/nella-babele-m5s-conte-spera-di-ritornare-premier-ma-di-maio-guarda-a-draghi-1796655/)

(…)E anche chi sta intorno a Conte lavora per sabotare “il banchiere”, com’è chiamato con disprezzo nelle stanze del governo. Addirittura da Palazzo Chigi a metà mattina fanno battere un’agenzia di stampa Beppe Grillo avrebbe detto ai “suoi” no a Draghi, leali con Conte. Sarà mica una casalinata, si chiedono i più smaliziati.

BEPPE GRILLO E ROCCO CASALINO

L’agenzia non viene smentita dal Garante, ma chi gli sta vicino racconta al Foglio la rabbia di Grillo per essere stato strumentalizzato: “Ho detto che non volevo parlare, se ho qualcosa da dire faccio un post sul mio blog”. In questa guerra, dove nessuno alla fine sa che piega prenderà la faccenda, si usano tutte le armi a disposizione. Chiaro. Ma il Movimento è spaccato, diviso nell’approccio, impacciato. (...)

Matteo Bolle

2 – I COLLOQUI CON I LEADER PER DECIDERE SE SARÀ UN ESECUTIVO TECNICO O POLITICO

GIUSEPPE CONTE INCONTRA BEPPE GRILLO

Estratto dell'articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

(…) Ieri Conte, dopo aver cercato per settimane europeisti in Parlamento, si è imbattuto in Draghi che è andato a fargli visita a Palazzo Chigi. Nell'incontro di rito si è discussa la complessità della situazione e si è accennato ai (molti) dossier lasciati aperti.

Roccobello Conte Casalino

Raccontano che il colloquio sia stato formalmente cordiale, e certo l'ex presidente della Bce ha apprezzato la squisita ospitalità dell'interlocutore senza curarsi delle voci che intanto si rincorrevano. Per esempio quella sul messaggio apocrifo di Grillo, costruito ad arte in qualche stanza romana, per scatenare i grillini contro «l'uomo dei poteri forti».

conte casalino

O il fatto che Conte, da giorni, stia spingendo parlamentari del Movimento e ministri ormai senza poltrona a non appoggiare il nuovo governo, con un duplice disperato obiettivo: tornare in sella con un nuovo voto di fiducia in Parlamento, oppure precipitarsi al voto garantendo a tutti un posto nella sua famosa lista.

Tale era il degrado della situazione che ieri Franceschini è dovuto intervenire, e con un'intervista all'Huffington Post ha dato a Conte un avvertimento. D'altronde il Colle era stato chiaro con «l'avvocato del popolo»: se Draghi rimettesse il mandato, toccherebbe alla Lamorgese portare il Paese al voto. E fine del discorso. (…)

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME conte casalino

beppe grillo giuseppe conte luigi di maio

conte casalino rocco casalino grillo ROCCO CASALINO E BEPPE GRILLO ROCCO CASALINO E BEPPE GRILLO beppe grillo rocco casalino alla marcia di assisi rocco casalino beppe grillo conte casalino conte casalino rocco casalino i poveri hanno un odore forte conte e casalino conte e casalino - Grande Fratello Chigi Conte Casalino

Conte Casalino - Decretissima giuseppe conte marco impagliazzo rocco casalino

goffredo bettini gianni letta. giuseppe conte giuseppe conte marchese del grillo