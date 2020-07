26 lug 2020 08:41

I GRILLINI SI SONO ROTTI IL CAZZO - A SEGUIRE I DIBATTITI ONLINE DEL “VILLAGGIO ROUSSEAU” C’ERA UNA MEDIA DI 30-40 SPETTATORI PER OGNI DIRETTA - ALCUNI HANNO FATICATO A SUPERARE I 20 CONTATTI - ANCHE DOVE C'ERANO NOMI DI PESO, COME LE MINISTRE AZZOLINA E CATALFO O IL CAPO POLITICO CRIMI, NON È ANDATA MOLTO MEGLIO. TANTO DA DOVER ASPETTARE IMBARAZZATI DOMANDE CHE NON ARRIVAVANO…