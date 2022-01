GRILLO ACCERCHIATO DAI GIUDICI - NON C’È SOLO IL CASO MOBY, CHE LO VEDE INDAGATO PER TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE: BEPPE-MAO HA ANCHE ALTRI GUAI GIUDIZIARI CHE PENDONO SULLA SUA TESTA. COME L’AGGRESSIONE AL GIORNALISTA FRANCESCO SELVI, PER CUI IL GIP DI LIVORNO, MARIO PROFETA, HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE. E POI C’È LA GROSSA GRANA DEL FIGLIO CIRO, RINVIATO A GIUDIZIO PER STUPRO…

Estratto dell'articolo di Conchita Sannino per www.repubblica.it

beppe grillo scemo di guerra 2

"Non è di un Beppe più debole che avevamo bisogno adesso”. E invece, proprio come ragiona qualche big del Movimento vicinissimo al Garante, il 2021 giá funestato dal rinvio a giudizio per stupro di gruppo a carico del figlio di Beppe Grillo, Ciro - e soprattutto da quel video di un padre sotto choc - si era chiuso a fine dicembre per l’ex comico e leader politico con un’imputazione coatta davanti al Tribunale di Livorno (per la violenza ai danni di un cronista).

vincenzo onorato

E il nuovo anno si apre con una nuova, più grave grana giudiziaria: l’ipotesi di traffico di influenze illecite formulata dalla Procura di Milano per i finanziamenti erogati dalla societá Moby di Vincenzo Onorato, a favore del blog Beppegrillo.it nel 2018 e 2019, 240 mila euro. A cui vanno aggiunti altri 600mila euro forniti invece alla Casaleggio Associati.

(...)

grillo francesco selvi

Comincia nove mesi fa il periodo di silenzio e di auto isolamento di Grillo, spezzato di recente solo da affilate, provocatorie risposte alla linea di Conte. Ed è la vicenda del figlio Ciro a infiammare il clima, tra polemiche parlamentari e odio social tra quelle che diventeranno opposte “tifoserie” . Un bubbone che diventa politico quando, il 19 aprile 2021, è lo stesso Grillo a postare un clamoroso sfogo social in cui, a indagini preliminari in pieno corso, si spende per la difesa del figlio, accusato di violenza sessuale, su una coetanea, episodio avvenuto in Sardegna nel luglio 2019.

beppe grillo no vax

(...) Il 16 novembre scorso, ecco il rinvio a giudizio per Grillo jr e per i suoi amici coetanei: Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, tutti accusati di violenza sessuale, disposto dalla giudice dell’udienza preliminare Caterina Interlandi del Tribunale di Tempio Pausania. Prima udienza, 16 marzo prossimo.

Ma il 2021 ha in serbo per il garante anche un’altra brutta sorpresa. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Livorno, Mario Profeta, il 13 dicembre scorso, respinge la richiesta di archiviazione del pubblico ministero Sabrina Carmazzi per il Garante accusato di aver usato violenza privata contro un cronista che lo aveva raggiunto al mare per intervistarlo.

il video di ciro grillo e vittorio lauria con la ragazza che dorme 3

I fatti si riferiscono all’episodio avvenuto nel settembre 2020, a Marina di Bibbona: il giornalista Francesco Selvi, secondo la ricostruzione, prova ad avvicinarlo più volte e Grillo, infastidito, gli strappa di mano il cellulare al giornalista e lo spinge giù, dai gradini di una bassa terrazza dello stabilimento balneare. Il cronista viene assistito in ospedale per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Una sequenza nera. Fino ad oggi. L’alba del ‘22 ricomincia con nuove notifiche e la Guardia di Finanza che apre cassetti e Pc della società legata al blog. Nel mirino, i rapporti tra l’imprenditore dalla gestione disordinata e i suoi riferimenti politici nei Cinque Stelle.

il video di ciro grillo e vittorio lauria con la ragazza che dorme 2 S. RACCONTA LO STUPRO beppe grillo scemo di guerra beppe grillo al mare in sardegna 6 beppe grillo al mare in sardegna 4 beppe grillo al mare in sardegna 11