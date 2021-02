BEPPE GRILLO E GIUSEPPE #CONTE

DAGOREPORT

Caos sotto le 5 stelle: non ci sono solo i ribelli che hanno sfanculato nelle aule parlamentari il Grillo pro-Draghi. Anche tra i pentastellati che sono rimasti fedeli alla linea, c’è una spaccatura tra coloro che sono favorevoli all’espulsione dal movimento dei vari Lezzi, Morra e compagnia dibattistiana e coloro che sono contrari all’epurazione.

Altro duello in progress è quello tra Di Maio e il suo competitor numero uno Giuseppe Conte. Dopo una lunga chiacchierata notturna con lo schiavo di Casalino-Travaglio-Bettini, l’Elevato sta pendendo ora verso Conte come leader del Movimento.

giuseppe conte beppe grillo luigi di maio 1

A spingerlo verso la pochette con le unghie è l’inettitudine alla leadership di Di Maio che tentenna, ondeggia, vacilla su ogni scelta e non si decide a prendere in mano, una volta per tutte, la guida di quel che resta dei 5Stelle. Sulle espulsioni, ad esempio, non apre bocca e lo fa dire al povero Crimi. Anche sulle nomine dei sottosegretari, si barcameno con due o tre candidati.

Esci fuori!, incalza Grillo. Se continua il tuo limbo, meglio affidarsi a Conte per riuscire a far convivere le diverse anime dannate del Movimento.

luigi di maio giuseppe conte by osho giuseppe conte e luigi di maio grillo e conte