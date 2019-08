GRILLO GIÀ SFANCULA RENZI: "VOLANO DEGLI AVVOLTOI DI NUOVA GENERAZIONE: GLI AVVOLTOI PERSUASORI" - "È UNA NUOVA SPECIE DI SCIACALLAGGIO: INVECE DI ASPETTARE LA FINE CERCANO DI CONVINCERTI CHE È GIÀ AVVENUTA. NON SONO ELEVATI, NON VOLANO NEPPURE. IN REALTÀ STRISCIANO VELOCI FRA GLI SCRANNI: MA È SOLTANTO UN'ILLUSIONE, NIENT'ALTRO CHE UN'ILLUSIONE DOVUTA ALLA CALURA"

Chiara Sarra per Il Giornale

Un inciucio tra M5S e Pd (o meglio, coi renziani)? Sembrava cosa fatta. Ma ora Beppe Grillo fa l'ennesima capovolta e chiude a Matteo Renzi, definendolo "avvoltoio persuasore".

In un post sul blog, il guru pentastellato racconta una scena da far west per descrivere la situazione politica attuale. Così Matteo Salvini diventa uno sceriffo "in fuga dalla città" che si rifugia negli Stati del Sud ma viene accolto da "un oceano di fischi". "Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia", scrive Grillo, "Così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all'ex Cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente)".

Agli insulti l'ex comico ci ha abituati. Ma ora ne ha pure per la sinistra e in particolare per l'ex Rottamatore pronto già a rimettere le mani su Palazzo Chigi: "Intanto volano degli avvoltoi di nuova generazione: gli avvoltoi persuasori", spiega Grillo parlando di Renzi, "È una nuova specie di sciacallaggio: invece di aspettare la fine cercano di convincerti che è già avvenuta. Non sono elevati, non volano neppure. In realtà strisciano veloci fra gli scranni: ma è soltanto un'illusione, nient'altro che un'illusione dovuta alla calura".

Infine il richiamo all'unità e al dialogo "unicamente con gente elevata e non in caduta libera".

