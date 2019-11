26 nov 2019 16:00

GRILLO ALLA PECHINESE – MA IL "BEPPE-MAO" CHE SI INDIGNA PER IL MASSACRO DEGLI ANIMALI IN NEPAL È LO STESSO CHE DERUBRICA IL MASSACRO DEGLI UIGURI NELLO XINJIANG A “CAMPAGNA PER SCREDITARE IL GOVERNO CINESE? – IACOBONI: IN QUESTI ANNI LA PROPAGANDA SUI SITI DI CASALEGGIO HA AVVELENATO SISTEMATICAMENTE IL DIBATTITO. DALL’AEREO MH-17 AL SOLDATO UCRAINO CANNIBALE FINO ALLA CINA…