GRILLO ALLA PECHINESE – NUOVO POST FILO-CINESE SUL BLOG DI BEPPE-MAO! L’ELEVATO DI TORNO OSPITA L’ENNESIMO INTERVENTO DEL PROFESSOR FABIO MASSIMO PARENTI (LO STESSO CHE DERUBRICA IL MASSACRO DEGLI UIGURI A “CAMPAGNA PER SCREDITARE IL GOVERNO CINESE”) CHE ATTACCA L’OCCIDENTE PER IL MODO CON CUI TRATTA LE PROTESTE CONTRO XI JINPING: “IN MOLTI PAESI OCCIDENTALI PROTESTARE CONTRO LE MISURE ANTI-COVID È STATO SUFFICIENTE PER ESSERE DEMONIZZATI. QUANDO MANIFESTANO I CINESI, SONO DEI CORAGGIOSI COMBATTENTI PER LA DEMOCRAZIA".

IL POST FILO CINA DI BEPPE GRILLO

(ANSA) - "In molti paesi occidentali protestare contro le misure anti-covid è stato sufficiente per essere demonizzati socialmente e meritare meno diritti. Nel caso in cui a manifestare per le stesse ragioni di fondo sono invece alcuni cittadini cinesi, essi rappresenterebbero, per i soliti media occidentali, dei coraggiosi combattenti per la democrazia".

Così Beppe Grillo sulla sua bacheca Fd dove rilancia un post del suo blog a firma del prof. Fabio Massimo Parenti, docente alla China Foreign Affairs University di Beijing. Perenti sottolinea che "in Canada si è giunti fino al blocco dei conti correnti dei camionisti ed in Italia al divieto di manifestare nei centri delle città (oltre alla sospensione dal lavoro per i non vaccinati).

FABIO MASSIMO PARENTI

E' lo stesso metodo ipocrita - commenta - applicato ai vari gruppi di terroristi durante le campagne belliche più recenti: tagliagole operanti in Libia, Iraq, Siria o Cina (Xinjiang), ad esempio, si trasformavano magicamente in ribelli combattenti per la libertà se funzionali all'obiettivo di cambio di regime di un dato governo".

Beppe Grillo con l ambasciatore cinese Li Junhua IL POST FILO CINA DI BEPPE GRILLO