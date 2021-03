19 mar 2021 11:05

GRILLO RIMETTE LA MUSERUOLA AL M5S - COME DAGO-ANTICIPATO "L’ELEVATO" RIDEFINISCE LA COMUNICAZIONE 5STELLE (BOCCIATO IL CAN CAN CASALINO) E FISSA NUOVE REGOLE D’INGAGGIO PER LA PRESENZA DEGLI ESPONENTI DEL M5S IN TV: "CHIEDIAMO CHE I NOSTRI PORTAVOCE NON SIANO INTERROTTI QUANDO PARLANO E SIANO INQUADRATI IN MODALITÀ SINGOLA, SENZA STACCHI SUGLI ALTRI OSPITI PRESENTI O SULLE CALZATURE INDOSSATE" – IL RUOLO DELLA CURATRICE DEL SUO BLOG, LA FASCINOSA NINA MONTI…