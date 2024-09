GRILLO VS CONTE: NE RESTERA’ SOLO UNO! ALLA COSTITUENTE SI VOTERA’ SU NOME, RUOLO DEL GARANTE E TETTO DEI DUE MANDATI – PEPPINIELLO MINACCIA DI FARSI IL PARTITO SUO: “SONO PRONTO AD ANDARMENE A CASA SE LA LINEA SARÀ LONTANA DALLA MIA” – BEPPE MAO CONTINUA A BOMBARDARE IL QUARTIERE GENERALE E SULLA BACHECA DEL MUGUGNO OFFRE UN'ACCURATA SELEZIONE DI CRITICHE E ACCUSE NEI CONFRONTI DI CONTE E DEL GRUPPO DIRIGENTE M5S – CONTE: “GRILLO? LASCIAMOLO FARE, VEDIAMO COS'ALTRO SI INVENTA”

1 - M5S, SI VOTERÀ SU NOME E GARANTE

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera” - Estratti

giuseppe conte beppe grillo

Tutto come da copione, per ora. Simbolo, nome, ruolo del garante (e del leader) e tetto dei due mandati sono tra gli argomenti che il popolo 5 Stelle affronterà alla Costituente.

Eppure Giuseppe Conte con i vertici M5S mette sul tavolo ipotesi drastiche nel caso l’assemblea plasmi un Movimento lontano dalla sua visione. Sono stati resi noti i risultati della votazione per scegliere i dodici macro temi oggetto dell’assemblea. Ma di cosa si discuterà di preciso?

(..)

«Sono orgoglioso di questa comunità, che si dimostra viva, vivacissima, che sta coinvolgendo tanti non iscritti e vuole discutere», ha detto Conte in un video. In privato, in un consiglio nazionale durato oltre tre ore, il presidente ribatte a chi chiede cosa farà in caso di vittoria di una linea fortemente incompatibile con le sue idee, spiegando che ne trarrà le conseguenze e la leadership «se ne andrà a casa».

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO - MEME IL GIORNALONE - LA STAMPA

Nell’assemblea dei vertici sono stati chiariti alcuni punti (saranno esclusi dalle operazioni procedurali in questa fase presidente, ma anche probiviri, membri del comitato di garanzia e il garante stesso).

Gli attivisti che hanno dato disponibilità a essere estratti tra i 300 «saggi» che filtreranno i contenuti sono circa 71 mila.

Intanto Beppe Grillo non rimane con le mani in mano. Il garante aggiorna la sua «bacheca del mugugno» in chiave contiana. «Sono arrivate ben 22.837 e-mail», scrive il fondatore. E tra queste posta il messaggio di un utente che si lamenta di essere stato «eliminato» dal novero degli attivisti. «Ho partecipato alla votazione delle Parlamentarie europee, votando il 18 aprile 2024 alle ore 16.08.11», spiega l’anonimo ex militante. Un piccolo dato che potrebbe però avere ripercussioni sulla Costituente. «Si tratta di un tallone d’Achille che dovranno considerare — spiega l’avvocato Lorenzo Borrè —. La mancata convocazione o partecipazione al voto di un avente diritto comporta l’illegittimità della delibera stessa».

2 - GRILLO-CONTE, SFIDA TRA PROPOSTE E MUGUGNI M5S TIRA DRITTO SU SIMBOLO E MANDATI

Niccolò Carratelli per “la Stampa”

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

Quelli che scrivono a me sono sempre più di quelli che scrivono a te. L'assedio di Beppe Grillo a Giuseppe Conte si gioca anche sul numero di iscritti e attivisti intercettati online. Se per l'Assemblea costituente il presidente del Movimento 5 stelle ha ricevuto oltre 22 mila proposte, ecco che il garante inaugura la sua «bacheca del mugugno» e fa sapere che «sono arrivate ben 22. 387 e-mail, grandissima partecipazione!» .

Suona come l'ennesima presa in giro da parte del comico genovese, che ironizza sulla mole di contributi registrati sulla piattaforma lanciata dall'ex premier. Ormai è chiaro che questo è il copione scelto dal fondatore da qui a metà novembre, quando si celebrerà l'atto finale dell'assemblea 5 stelle: controcanto continuo, delegittimazione, denuncia sul tradimento delle origini e sulla scarsa trasparenza delle procedure.

LOTTA CONTINUA TRA GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO - MEME BY EDOARDO BARALDI

Sul blog il garante non può pubblicare tutte le mail, ma offre un'accurata selezione di critiche e accuse nei confronti di Conte e del gruppo dirigente M5s. (...) Di certo, tra i commenti sotto ai suoi post, sui vari profili social, gli sberleffi si sprecano, tra chi gli rinfaccia il «Draghi grillino» e chi lo invita ad «andare in pensione».

(...) Tra i 12 ambiti selezionati (dai 20 iniziali), ci sono le due questioni al centro della disputa politica tra Conte e Grillo: la "revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del presidente e del garante, il nome e il simbolo del Movimento" e la "revisione del Codice etico per candidature e alleanze", che include sia il limite dei due mandati elettivi che la collocazione nel campo progressista.

A conferma che, formalmente, non ci sono paletti.

conte grillo

I 12 temi saranno esaminati dai gruppi di lavoro formati da 300 iscritti e 30 non iscritti estratti a sorte, incaricati di formulare le proposte concrete da sottoporre al voto finale dell'assemblea di novembre. A Grillo, che ha sollevato dubbi sulla regolarità del sorteggio, Conte ha risposto indirettamente con il video sui social, con cui ha lanciato la «fase due»: «Tutto è certificato in modo trasparente. Sono orgoglioso di questa comunità, che si dimostra viva, vivacissima». Sulla vivacità non ci sono dubbi.

BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE 3 BEPPE GRILLO E GIUSEPPE CONTE AL CONVEGNO SULL INTELLIGENZA ARTIFICIALE conte e beppe grillo a roma alla manifestazione del m5s correnti nel m5s