8 nov 2021 16:58

I GUAI PER BORIS NON FINISCONO MAI - JOHNSON NEI CASINI PER SOSPETTI DI CORRUZIONE NEL SUO PARTITO: UN SUO DEPUTATO ACCUSATO DI FARE AFFARI SULLA PELLE DEI MALATI, PAGATO PIÙ DI 8 MILA STERLINE AL MESE DA UN'AZIENDA DI TAMPONI - MENTRE IL PREMIER AVREBBE PROMESSO SEGGI IN PARLAMENTO A CHI FINANZIAVA I CONSERVATORI CON PIÙ DI 3 MILIONI - GLI ELETTORI BRITANNICI SI SENTONO PRESI IN GIRO E LA FIDUCIA IN "BOJO" CROLLA NEI SONDAGGI…