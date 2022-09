12 set 2022 08:29

I GUAI DELLA CORONA – CI SONO ALCUNI PROBLEMI DA RISOLVERE PER L’INCORONAZIONE DI CARLO III. INNANZITUTTO CAMILLA: LA CERIMONIA RIGUARDERÀ ANCHE LEI IN QUANTO REGINA CONSORTE? – CHE ABITO INDOSSERÀ CARLO? E CHI PREPARERÀ L’OLIO DELL’UNZIONE, VISTO CHE LA STORICA FARMACIA CHE CREÒ QUELLO PER ELISABETTA HA CHIUSO? LA SPINOSA QUESTIONE DELLA PIETRA DI SCONE, RELIQUIA STORICA RESTITUITA ALLA SCOZIA. LIZ TRUSS LA CHIEDERÀ INDIETRO? E COME REAGIRANNO GLI SCOZZESI, CHE STANNO ORGANIZZANDO UN NUOVO REFERENDUM PER L'INDIPENDENZA?