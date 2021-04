GUAI SUI GAY - LA DISCESA IN CAMPO DI FRANCESCA PASCALE A FAVORE DEL DDL ZAN CONTRO L’OMOTRANSFOBIA METTE IN DIFFICOLTÀ FORZA ITALIA - LO SCAZZO CON LUCIO MALAN, CONTRARIO ALLA LEGGE: “MA LEI SA IN CHE PARTITO È ISCRITTO? IO SÌ, E SUI DIRITTI UMANI FORZA ITALIA HA SEMPRE LASCIATO IL LIBERO ARBITRIO”. MA GLI AZZURRI SONO DIVISI, COME AL SOLITO, TRA L’ALA FILO-LEGHISTA E I MODERATI…

Virginia Piccolillo per il "Corriere della Sera"

Francesca Pascale con Berlusconi

Il disegno di legge Zan contro l' omotransfobia, che ieri è stato abbinato dalla presidente del Senato Casellati ad altri ddl e quindi vede quantomeno allungarsi i tempi, ha avuto un effetto rumoroso in Forza Italia. Il ritorno sulla scena di Francesca Pascale, la «precedente» fidanzata ufficiale di Silvio Berlusconi, prima dell' attuale, la deputata forzista Marta Fascina.

Mancava da quando la sua rottura con il Cavaliere era diventata il centro del gossip politico. E l' occasione per il grande ritorno sulla scena politica glielo ha dato proprio la legge nata in favore della comunità Lgbtq+. Una chance che ha colto al volo per censurare quella che definisce la «deriva leghista che snatura il partito».

lucio malan

E inviare al Cavaliere, in un momento delicato, ancora ricoverato e alla vigilia della sentenza di Siena del processo Ruby ter, un messaggio di fedeltà e di affetto: è «l' unico leader credibile. Ha fatto tante cose di successo ripudiando l' odio e condannando ogni forma di discriminazione razziale. Senza di lui Forza Italia non esiste».

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

A darle il "la", Lucio Malan (Forza Italia) che a un giovane sostenitore del ddl aveva evidenziato che prevede «fino a 4 anni per chi anche solo fa parte di una organizzazione o una Chiesa che si opponga all' accreditamento delle associazioni Lgbt nelle scuole». «Sul serio non prova imbarazzo a pensarla così?

Ma lei sa in che partito è iscritto? Io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato il libero arbitrio, libertà di coscienza sul voto», aveva attaccato Pascale citando la Carta dei valori di Forza Italia. E ancora rivolta a Malan: «È sicuro di far parte del partito giusto?

RUBY BERLUSCONI

Posizioni del genere hanno fatto perdere al partito il 30% dei voti».

L' ultimo affondo di Pascale è contro «alcune figure lontane dalla realtà come dall' umiltà e dalla grandezza del suo leader, senza voti, senza contenuti e senza carisma che sperano che Salvini un giorno salvi la loro poltrona». Insomma, all' interno di Forza Italia, sintetizza, c' è bisogno di «una rivoluzione generazionale».

FRANCESCA PASCALE FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI paola turci francesca pascale foto da oggi 6 MARA CARFAGNA FRANCESCA PASCALE FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI FRANCESCA PASCALE E MARA CARFAGNA francesca pascale 2 silvio berlusconi e francesca pascale da chi 3 silvio berlusconi e francesca pascale da chi 2 paola turci francesca pascale foto da oggi 7 silvio berlusconi e francesca pascale da chi 4 FRANCESCA PASCALE CON SILVIO BERLUSCONI A MATERA FRANCESCA PASCALE SILVIO BERLUSCONI francesca pascale 3 compleanno di dudu come i cani degli zar con francesca pascale luna berlusconi luna nuova con silvio berlusconi e francesca pascale FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI silvio berlusconi licia ronzulli francesca pascale francesca pascale paola turci 1 licia ronzulli francesca pascale paola turci francesca pascale foto da oggi 8