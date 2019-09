gualtieri

Il nuovo ministro dell’Economia: “Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte. I cittadini sono ingannati dalla propaganda!”. Praticamente per lui l’opinione degli italiani non conta un ca..o! Roba da matti!!! pic.twitter.com/k9DQwYx8zv — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 settembre 2019

(Ansa) Roberto Gualtieri, l'esponente del Pd che il premier Conte vorrebbe come ministro dell'Economia, suona "Bella Ciao" nel web talk 'Alta fedeltà'

2. SALVINI SU GUALTIERI

Giovanna Stella per il Giornale

Roberto Gualtieri è il nuovo ministro dell'Economia. Ha preso il posto di Giovanni Tria e, anche se non ha ancora assunto "pieni poteri", le sue parole di qualche mese fa risuonano nelle orecchie di molti. Il ministro, infatti, ospite nella trasmissione Omnibus si era lasciato andare a considerazioni piuttosto discutibili.

E a svelarle è stato proprio Matteo Salvini tramite il suo profilo Facebook. In giornata, prima della diffusione del video, il leader della Lega aveva già anticipato il delirio di Gualtieri. "Uno che arriva direttamente da Bruxelles, europarlamentare del Pd, tanto amato dalle cancellerie di Parigi e Berlino che adesso fa il ministro dell'Economia in Italia", diceva Salvini.

E poi: "Gualtieri era uno che diceva, sostanzialmente, in tv che il voto italiani non conta un ca...". Qui la promessa di postare un video "che risale a tre mesi fa". Eccoci accontentati. Dopo l'esaltazione di Bella ciao "è una canzone stupenda, italiana, europea e mondiale", Roberto Gualtieri in diretta tv diceva: "Ci sono cose più importanti delle elezioni. Anche Hitler ha vinto le elezioni, poi però si è capito come andava. Non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male".

In studio Angelo Ciocca gli fa notare che sta dicendo una cosa piuttosto bizzarra e qui Gualtieri diventa una furia. "I cittadini - dice - possono essere ingannati da propaganda. I cittadini li rispetto, non rispetto chi li inganna". Certo, potrà pur pensarla così, ma il parallelismo è piuttosto forte visto che si stava parlando delle elezioni del 4 marzo scorso. Inevitabile il commento di Matteo Salvini: "Il nuovo ministro dell’Economia: 'Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte. I cittadini sono ingannati dalla propaganda!' Praticamente per lui l’opinione degli italiani non conta un ca..o! Roba da matti!!!"