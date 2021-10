GUALTIERI VUOLE FARE PULIZIA DEL “RAGGIO MAGICO” - IL NEO-SINDACO DI ROMA PARTE ANNUNCIANDO “UN PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CITTÀ” (COME “VIRGY” 5 ANNI FA) - MA PRIMA C’È DA ACCONTENTARE TUTTE LE CORRENTI DEL PD PER LA SQUADRA: IN POLE PER LA POLTRONA DI VICESINDACO C’È LA CONSIGLIERA RAI IN QUOTA DEM (MA GIÀ ULTRAGRILLINA) FRANCESCA BRIA, PER LA CULTURA GIOVANNA MELANDRI - “LE IENE” CHIEDONO A GUALTIERI DI INTITOLARE LA VIA DELL’AMBASCIATA D’EGITTO A REGENI E LUI… - VIDEO

1 - SUBITO PULIZIA STRAORDINARIA IPOTESI MELANDRI ALLA CULTURA

Lorenzo De Cicco per "il Messaggero"

La prima mossa di Roberto Gualtieri sindaco è la stessa che annunciava Raggi 5 anni fa. «Un piano di pulizia straordinaria della città». Con la grillina, si è visto com' è andata a finire. L'ex ministro dell'Economia, col piglio da secchione, però si è preparato, ha spulciato i dossier, per essere pronto dal «giorno uno» a imprimere la svolta che la città merita.

enrico letta roberto gualtieri nicola zingaretti

E che i cittadini reclamano: ieri a Santi Apostoli l'applauso più convinto, il neo-sindaco, l'ha strappato non quando parlava dell'argine elettorale alle destre, ma quando prometteva a gran voce: «Puliremo le strade!». Più netturbini e spazzini nei quartieri, quindi, e un feeling da riannodare con la Regione dell'amico Zingaretti per progettare i nuovi impianti.

GIUSEPPE CONTE E ROBERTO GUALTIERI ALLA. MANIFESTAZIONE DELLA CGIL

Anche il commissariamento dei rifiuti da parte della Pisana, minacciato quando Raggi era a Palazzo Senatorio, da qualche settimana è tornato nel freezer, eppure sembrava imminente. C'è poi il capitolo nomine, che interessa il tema-pulizia e tanto altro.

alessandro di battista e francesca bria

Stefano Zaghis, l'amministratore unico dell'Ama, la municipalizzata da 7mila dipendenti e mille inefficienze, è pronto a rassegnare le dimissioni: del resto è stato nominato dai grillini e ha capito che il suo ciclo è chiuso (quello dei rifiuti meno). Sarà rimpiazzato a stretto giro, Gualtieri lo ha scritto nel programma elettorale: «Per Ama nomineremo un nuovo management».

Stefano Zaghis

Sarà un tassello decisivo della squadra che sta prendendo forma nelle riunioni riservate al comitato elettorale del neo-sindaco. La giunta sarà formata per metà da donne. E ci saranno 3 tecnici.

ROBERTO GUALTIERI GIUSEPPE CONTE

Per l'Urbanistica, avanza il nome di Laura Ricci, direttore del dipartimento di pianificazione e tecnologia dell'Architettura alla Sapienza. Per il Bilancio, Gualtieri chiamerà un dirigente del Mef. Per la poltrona di vicesindaco, circola da mesi il nome di Francesca Bria, già Chief Technology Officer di Barcellona con la sindaca Ada Colau, che Gualtieri conosce bene.

giovanna melandri foto di bacco

Fosse nominata al Comune, libererebbe il posto nel Cda della Rai dove il Pd l'aveva indicata (e a cui tanti ambiscono). Per i galloni di assessore alla Cultura, che a Roma è una casella chiave, c'è un derby tra correnti dem: c'è chi dà per favorito Pino Battaglia, dirigente del Ministero della Cultura con Franceschini.

Ma nei vertici riservati, è rispuntato anche il nome di Giovanna Melandri, vecchia conoscenza della politica, deputata dal 94 al 2013, ministro della Cultura con D'Alema e Amato e poi allo Sport col Prodi II.

giovanna melandri sabrina alfonsi foto di bacco

Dopo l'addio al Parlamento, guida il museo Maxxi, che dovrebbe lasciare. Un posto sicuro in giunta lo avrà Alessandro Onorato, coordinatore della lista civica di Gualtieri, che si è affermata come seconda forza della coalizione e ha doppiato i due cartelli di sinistra. Per lui si ipotizzano incarichi al Turismo, ai Grandi eventi e allo Sport. La civica avrà un altro assessorato, ma non dovrebbe pescare tra i consiglieri eletti.

roberto gualtieri dopo la vittoria

LE CORRENTI DEM

Per il Pd, è papabile come assessore la zingarettiana Sabrina Alfonsi, la più votata della lista, oltre 7mila preferenze, minisindaco uscente del Centro storico, dove ha svolto un po' il ruolo di contraltare a Raggi. Dovrebbe entrare in giunta un altro zingarettiano, Giulio Pelonzi, ex capogruppo dem nei 5 anni di opposizione a Raggi.

i post di francesca bria sui social 2

Se i Trasporti andranno a un politico, il profilo indicato da più parti è quello di Eugenio Patané, oggi capo della Commissione Mobilità alla Pisana. Ma potrebbe spuntarla un tecnico. Dalla Regione arriverà anche il capo di gabinetto di Gualtieri sindaco: sarà Albino Ruberti, che oggi occupa la stessa poltrona con Zingaretti.

albino ruberti nicola zingaretti foto di bacco

2 - LE IENE: IL PRIMO IMPEGNO DI GUALTIERI A ROMA SULL'INTITOLAZIONE DI VIA SALARIA 267 A GIULIO REGENI

Da www.iene.mediaset.it

Raggiunto da Antonino Monteleone, il neo sindaco della Capitale Roberto Gualtieri risponde alla proposta dell’inviato de Le Iene di prendere come primo impegno quello di sostituire via Salaria 267 a Roma, dove ha sede l’Ambasciata d’Egitto, con via Giulio Regeni, in modo da far apparire su tutti i documenti ufficiali da e per l’Egitto, il nome del nostro connazionale torturato e ucciso al Cairo.

la proposta delle iene a gualtieri su via regeni 4

L’inviato, dopo aver posto la targa sul muro che costeggia la strada di accesso all’Ambasciata, ne porge una copia al primo cittadino che la guarda e, sorridendo, la porta con se.

la proposta delle iene a gualtieri su via regeni 5

Monteleone: Gualtieri, una proposta per ricordare Giulio Regeni a Roma, il primo incarico del nuovo sindaco, la prende? Si ferma 30 secondi sindaco? Via Giulio Regeni, solo per fargliela vedere e poi ce ne andiamo, non la disturbiamo più.

la proposta delle iene a gualtieri su via regeni 1

Sostituire via salaria 267 che è la sede dell’ambasciata d’Egitto con via Giulio Regeni in maniera tale che in questo modo su tutti i documenti ufficiali dell’ambasciata della Repubblica Araba in Italia, appaia il nome di Giulio Regeni. Lei si prende l’impegno da nuovo sindaco?

roberto gualtieri

Gualtieri: Penso sia molto bello che Giulio Regeni abbia una via intitolata, adesso mi guarderò questa cosa.

Monteleone: Ma che sia quella dell’ambasciata d’Egitto a Roma…

Gualtieri: Lo vedremo, lo vedremo. Me lo studierò.

la proposta delle iene a gualtieri su via regeni 2

Il servizio completo in onda stasera, martedì 19 ottobre, in prima serata su Italia1.

enrico letta roberto gualtieri nicola zingaretti

la proposta delle iene a gualtieri su via regeni 3

