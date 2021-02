GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO - BETTINI SUL “FATTO QUOTIDIANO” DEFINISCE RENZI “IL SICARIO” INCARICATO DAI POTERI FORTI CHE VEDEVANO CONTE COME UN ESTRANEO (CIAO CORE) – IACOBONI: “LINGUAGGIO ORRIBILE E VIOLENTISSIMO. MA DAVVERO NEL PD LASCIANO PASSARE QUESTA COSA? IO CONOSCO DECINE DI DIRIGENTI E MILITANTI DEL PD CHE NON SONO AFFATTO COSÌ, NON PENSANO CHE CI SIANO ‘MANDANTI’ O ‘SICARI’ SE MARIO DRAGHI VA A PALAZZO CHIGI. FORSE DOVREBBERO FARSI SENTIRE, NEL DIBATTITO….” – LA SMENTITA DI BETTINI

Oggi Bettini sul Fatto quotidiano parla di “sicario” (Renzi) e “mandanti”, con un linguaggio orribile e violentissimo. Queste non sono assolutamente parole da democratico, ma a parte questo, Bettini: chi sarebbero i “mandanti”? — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) February 8, 2021

LA SMENTITA DI GOFFREDO BETTINI

PARLA IL PRINCIPE DEGLI SCONFITTI: "MANDANTI IN SALVO, I SICARI NO"

Antonello Caporale per “il Fatto Quotidiano”

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

(…) L'alleanza tra Pd, Cinquestelle e Leu è intatta e ora ha anche una nuova prospettiva con la presenza di Conte. Si confonde il cannone con la pistolettata, la deflagrazione con la fiammata della bombola del gas. Siamo di fronte alla pistolettata. E presto chi ha impugnato quell'arma si vedrà estromesso da ogni gioco perché nessuno si fiderà più di lui".

Matteo Renzi è il pistolero, anzi "il sicario" come lo definisce con gli intimi che in queste ore continuano a riflettere sul tempo del cordoglio che il cocciuto Goffredo interpreta invece come la premessa della palingenesi.

GIUSEPPE CONTE – MEME

Dunque Renzi è il "sicario" non il "mandante" da inquadrare invece nel crogiolo dei poteri della società affluente, nel blocco impeditivo, nella trincea extra strong che in Conte vedeva l'ostruzione, l'interdizione, l'estraneità e dunque la pericolosità di chi - entrato in politica per caso - iniziava pericolosamente a prenderci gusto. I "mandanti" si salveranno, "il sicario no".

Resterà con la soddisfazione di aver sfregiato Conte ma con più niente in mano. Non avendo null'altro da perdere, nient' altro guadagnerà. Non dal declino di Forza Italia, "se si sfarinerà qualcuno anzi si avvicinerà al Pd", e nemmeno con i possibili alleati centristi. "Ha una così cattiva reputazione che nessuno mai gli depositerà nelle mani un grammo di fiducia. Io lo vedo perso nella sua disperante condizione di non avere un futuro.

goffredo bettini walter veltroni dario franceschini

E chi ne è privo non ha storia da narrare o progetto da scoprire, ha da pestare i piedi solo nella cronaca minuta, l'oggi è già ieri, già dimenticato". Il principe degli sconfitti dice che ha perso l'uomo della vendetta vittoriosa. Il pokerista che si è preso tutto il banco. (…)

