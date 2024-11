28 nov 2024 12:01

LA GUERRA DEGLI ABISSI: SE NON C’E’ LO ZAMPONE DI PUTIN C’È QUELLO DI XI JINPING - SAREBBE STATA LA NAVE CINESE "YI PENG 3" A TRANCIARE IN MODO DELIBERATO I DUE CAVI SOTTOMARINI IN FIBRA OTTICA, QUALCHE SETTIMANA FA NEL MAR BALTICO - IL 17 NOVEMBRE L'IMBARCAZIONE HA CALATO L'ANCORA PER DANNEGGIARE UN CAVO CHE COLLEGA LA SVEZIA E LA LITUANIA: IN QUEL MOMENTO IL COMANDANTE HA SPENTO IL GPS PER TENTARE DI MASCHERARE LE PROPRIE MOSSE - LA NAVE HA PROSEGUITO A ZIG ZAG E HA RIPETUTO L’OPERAZIONE COLPENDO LA "LINEA" SOTTOMARINA GERMANIA-FINLANDIA - PECHINO HA AGITO PER CONTO DI MOSCA?