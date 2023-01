24 gen 2023 11:33

GUERRA APERTA IN FRATELLI D’ITALIA: GIORGIA MELONI HA COMMISSARIATO FABIO RAMPELLI - LA PREMIER HA TOLTO LA GUIDA DEL PARTITO ROMANO AI “GABBIANI”, IL GRUPPO DI RAMPELLI, DOPO L'EVENTO AL TEATRO BRANCACCIO IN CUI VENIVANO “LANCIATI” I SOLI CANDIDATI DELLA CORRENTE - DONZELLI E’ STATO SCELTO COME COMMISSARIO “CONSIDERATA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE REGIONALI E ANCHE LA NECESSITÀ DI GESTIRE CON TERZIETÀ LA CORSA ALLE PREFERENZE” - COME REAGIRA’ RAMPELLI, DOPO ESSERE STATO ESCLUSO DAL GOVERNO, NON CANDIDATO ALLA REGIONE LAZIO E SCAVALCATO DA MICHETTI AL COMUNE DI ROMA?