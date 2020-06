3 giu 2020 13:22

LA GUERRA PER BANDE NON È SOLO IN STRADA MA ANCHE NELLE REDAZIONI - COSA SCRIVE IL ''NEW YORK TIMES'' ORMAI LO DECIDONO I TWITTAROLI INDIGNATI: REO DI NON AVER FATTO UN TITOLO DI APERTURA ANTI-TRUMP, IL GIORNALE È STATO COSTRETTO PER L'ENNESIMA VOLTA AD AGGIUSTARE IL TIRO PRIMA SUL CARTACEO E POI SUL SITO - CRITICHE AL PRESIDENTE ANCHE DA FOX NEWS, PER NON ESSERE STATO IN GRADO DI DIFENDERE LA LORO TROUPE