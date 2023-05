GUERRA ALLA CORTE DEI CONTI – DOMANI A PALAZZO CHIGI SI TERRÀ UN INCONTRO INCANDESCENTE CON I VERTICI DELLA CORTE DEI CONTI - IL GOVERNO FORMALIZZA L’EMENDAMENTO CHE LIMITA IL CONTROLLO DELLA CORTE SULL'USO DEI FONDI DEL PNRR (ANNACQUATO DA MANTOVANO RISPETTO ALLE INTENZIONI TOSTE DI FITTO E FAZZOLARI) – SCOPPIA IL CONTRASTO ALL'INTERNO DELLA CORTE DEI CONTI TRA IL PRESIDENTE GUIDO CARLINO (NETTAMENTE CONTRARIO) E IL PRESIDENTE AGGIUNTO TOMMASO MIELE CHE GETTA ACQUA SUL FUOCO: “TRA NOI E IL GOVERNO NON C’È NESSUNO SCONTRO. CI SONO STATE STRUMENTALIZZAZIONI...”

POTERI CORTE DEI CONTI, ARRIVA EMENDAMENTO DEL GOVERNO

(ANSA) - Il governo ha formalizzato la presentazione di un emendamento sui poteri della corte dei Conti al decreto sulla PA. Lo ha annunciato in apertura di seduta Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera che esamina il decreto con la commissione Affari Costituzionali.

INCONTRO TRA GOVERNO E CORTE DEI CONTI DOMANI A P. CHIGI

(ANSA) - Incontro domani a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Corte dei Conti. A quanto si apprende, per il governo saranno presenti il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, e i sottosegretari alla presidenza, Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. Per la Corte a partecipare saranno il presidente Guido Carlino, il presidente aggiunto Tommaso Miele, il procuratore generale Angelo Canale e il segretario generale Franco Massi.

PRESIDENTE AGGIUNTO CORTE DEI CONTI,CON GOVERNO NESSUNO SCONTRO

(ANSA) - "Tra Governo e Corte dei Conti non c'è nessuno scontro. Nelle ultime ore ci sono state strumentalizzazioni e il governo si è sentito attaccato: l'intenzione della Corte però non era quella di mettere in cattiva luce il governo nei confronti dell'Europa, ma di riferire esclusivamente alle amministrazioni interessate il monitoraggio nell'attuazione dei progetti del Pnrr e quindi il nostro ruolo voleva e vuole essere solo collaborativo". Lo ha detto il presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele, a margine della tavola rotonda 'Pnrr ed enti territoriali: il ruolo dei controlli della Corte dei conti in rapporto ai controlli interni', in corso a Firenze

