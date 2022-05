LA GUERRA DI FORZA ITALIA – OGGI A NAPOLI PARTE LA CONVENTION MA IL PARTITO E’ BALCANIZZATO. DIETRO GLI ATTACCHI DELLA GELMINI A LICIA RONZULLI (“STA SFASCIANDO IL PARTITO”) E ALLO STESSO BERLUSCONI, LO SCONTRO PROFONDO TRA I MODERATI FILO-DRAGHI GUIDATI DAI MINISTRI (BRUNETTA,CARFAGNA E GELMINI) E I FILO-SALVINIANI RONZULLI-TAJANI, CHE GESTISCONO QUEL CHE RESTA DI BERLUSCONI (E GLI OSPITI DEI TALK DI RETE 4) - ALL'EVENTO, OLTRE A RON MOSS, SFILERANNO POLITICI EUROPEI E UNA SVENTAGLIATA DI CAPI AZIENDA: DESCALZI, D'AMATO, FERRARIS, TOMASI E STARACE...

A meno di sorprese, ci saranno tutti alla Fiera d'Oltremare. Anche Mariastella Gelmini, che da programma dovrà parlare stasera, nonostante lo scontro durissimo e ancora non ricomposto con i vertici del partito e con lo stesso Berlusconi. Perché la Convention «L'Italia del Futuro-La forza che unisce» che si apre oggi a Napoli e si chiude domani con l'intervento del Cavaliere, è un appuntamento troppo importante per Forza Italia per dare forfait senza conseguenze.

È la seconda tappa, dopo quella romana, del tour tematico che serve al partito per mettere a punto e arricchire il programma, tenere attiva tutta la classe dirigente e naturalmente prepararsi alla campagna elettorale non solo per le Amministrative ma anche per le Politiche con un motto: siamo indispensabili, senza di noi con un ruolo centrale non si vince. Sarà una vetrina per tutti i dirigenti - protagonisti dal palco - e un'occasione di incontro e confronto con i rappresentanti delle categorie e dell'impresa che, come a Roma, saranno numerosissimi, in vari tavoli tematici.

Sulla guerra in Ucraina sono attesi gli interventi di Roberta Metsola, Donald Tusk e Manfred Weber, come messaggio di appartenenza al Ppe che si vuole ribadire; sul Turismo ci saranno i presidenti di Confindustria Alberghi, di Confesercenti, e sul tema dell'Energia Antonio D'Amato, Claudio Descalzi (Eni), Stefano Donnarumma (Terna), Francesco Starace (Enel).

A seguire, focus sulle Infrastrutture (ospiti Luigi Ferraris, Ferrovie, Roberto Tomasi per Autostrade). Poi, sarà la volta dei tre tavoli di dibattito per i tre ministri.

Ma ci sarà spazio anche per i «testimonial» di un'Italia che, appunto, unisce Nord e Sud: parleranno Ron Moss, il Ridge di «Beautiful», imprenditore straniero che si è trasferito in Italia, l'ex calciatore Giuseppe Incocciati nato a Fiuggi, arrivato al Milan e poi sceso a Napoli a vincere uno scudetto (per lui è pronto un video con la sua storia e immagini con Maradona, al quale verrà reso omaggio davanti al Murales dei Quartieri Spagnoli), e a testimoniare la lotta contro ogni criminalità la giovane vedova dell'appuntato Della Ratta ucciso a Maddaloni, Vittoria Iannotti.

Il tutto aspettando Berlusconi (atteso in città nel pomeriggio con la compagna Marta Fascina, che a Napoli è cresciuta e vissuta, sembra ospite dell'hotel Santa Lucia), al quale sarà dedicato un video sul suo amore per Napoli e, appena entrerà alla Fiera d'Oltremare, una coreografia da stadio con bandierone gigante a coprire la sala e altre mille bandiere a sventolare. Insomma, si attende un clima festoso, con qualche uscita a sorpresa del Cavaliere in città, e non una resa dei conti di un partito comunque in ebollizione. Ci sarà anche la presidente del Senato Casellati, nonostante le voci smentite da Antonio Tajani di un suo possibile passaggio a FdI, e ci saranno forse tanti sorrisi di circostanza. Il tempo dei chiarimenti non è ancora arrivato.

