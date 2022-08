8 ago 2022 16:58

LA GUERRA PER LA SUPREMAZIA (E A PUTIN) SI COMBATTE ANCHE IN AFRICA – IL SEGRETARIO DI STATO USA ANTONY BLINKEN HA INIZIATO DAL SUDAFRICA UN TOUR DI CINQUE GIORNI PER RIBADIRE L’IMPEGNO AMERICANO IN QUELL’ARIA CHE TRUMP AVEVA DEFINITO “UN CESSO”, ABBANNDONANDOLA ALL’INFLUENZA RUSSA E CINESE – GLI USA ARRIVANO IN RITARDO, DOPO LA VISITA DI FINE LUGLIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO LAVROV TRA EGITTO, UGANDA ED ETIOPIA…