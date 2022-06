LA GUERRA VIRTUALE – HACKER AL LAVORO IN ENTRAMBI GLI SCHIERAMENTI: QUELLI RUSSI SONO RIUSCITI A “BUCARE” LA TV UCRAINA “OLL” DURANTE LA PARTITA DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI UCRAINA-GALLES: AL POSTO DEL MATCH SONO ANDATI IN ONDA I DISCORSI DI PUTIN – I PIRATI INFORMATICI DI KIEV INVECE HANNO MESSO OFFLINE IL SITO DEL MINISTERO RUSSO DELLE COSTRUZIONI, DELLE ABITAZIONI E DEI SERVIZI PUBBLICI - VIDEO

Cazzimmata terrificante dei russi: ieri hanno hackerato la diretta della partita col Galles sulla tv ucraina e hanno mandato in onda i discorsi di Putin pic.twitter.com/zcm2tt6dET — Carlo Tarallo (@TaralloCarlo) June 6, 2022

DAGONEWS

Fonte: Reuters

yarmolenko durante galles ucraina

La guerra continua anche sul campo virtuale: il sito web del ministero russo delle Costruzioni, delle Abitazioni e dei Servizi Pubblici è stato violato: se si prova ad aprirlo, esce la scritta “Gloria all’Ucraina”, in ucraino.

i discorsi di putin al posto della partita galles ucraina 3

L'agenzia statale russa RIA Novosti, citando una fonte del ministero, ha detto che il sito non era funzionante ma che i dati personali degli utenti erano protetti.

i discorsi di putin al posto della partita galles ucraina 1

Ma anche i russi sono riusciti a colpire questa volta: durante la trasmissione della partita Ucraina-Galles, sulla web tv OLL.TV sono apparsi i discorsi di Putin, invece del match di qualificazione per il mondiale in Qatar. Reuters dice di non essere riuscita a verificare la notizia, ma sui social circolano i video dell’attacco

i discorsi di putin al posto della partita galles ucraina 2 hacker in azione