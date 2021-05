18 mag 2021 19:04

GUERRE STELLATE - ORMAI È SCONTRO TOTALE TRA IL MOVIMENTO 5 STELLE E ROUSSEAU: ESPERTI INFORMATICI DEL M5S E PERITI FORENSI SONO ANDATI NEGLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE PER RICEVERE I DATI DEGLI ISCRITTI, MA LO STAFF DI CASALEGGIO NON LI HA CONSEGNATI - IL COMMENTO DEL MOVIMENTO “UFFICIALE”: “CHI HA RALLENTATO QUESTO PROCESSO SI ASSUMERÀ TUTTE LE RESPONSABILITÀ NELLE SEDI GIUDIZIALI PENALI, CIVILI E AMMINISTRATIVE PER IL DANNO CHE STA CAUSANDO AL MOVIMENTO 5 STELLE"