GUERRE A 5 STELLE: COME DAGO-ANTICIPATO CONTE NON VUOLE LASCIARE TRACCIA DI UNA SUA SCONFITTA E SCARICA LA RAGGI: “NON MI ASPETTO MOLTO DA QUESTE AMMINISTRATIVE. MI SONO TROVATO CON LE LISTE GIÀ PRONTE, LE HO SOTTOSCRITTE” - NESSUNO, SPECIE NELL'ENTOURAGE DELLA SINDACA DI ROMA, HA DIMENTICATO I NUMEROSI TENTATIVI DI EVITARE LA CORSA AL BIS DI VIRGY DA PARTE DELL’AVVOCATO. TENTATIVI PER UN MURO ALZATO ANCHE DA LUIGI DI MAIO IN OTTICA "ANTI- CONTE"...

https://m.dagospia.com/movimento-senza-5-palle-come-dago-anticipato-conte-sta-facendo-il-kamikaze-rinunciando-a-correre-281721

Mauro Favale e Salvatore Giuffrida per “la Repubblica”

virginia raggi e giuseppe conte 1

L'entusiasmo è scarso o, nel migliore dei casi, a giorni alterni. Un po' di più venerdì scorso quando, in camicia bianca, senza cravatta, Giuseppe Conte ha sfilato accanto a Virginia Raggi per le strade di San Basilio. Decisamente meno ieri in tv, ad Agorà, quando a precisa domanda («Se la Raggi non ce la dovesse fare al primo turno, al ballottaggio sosterreste Gualtieri? » ) il leader M5S ha risposto così: « Questa tornata amministrativa non può essere significativa per il nuovo corso del Movimento.

Mi sono trovato con le liste già pronte, le ho sottoscritte » , ha ricordato in uno slancio di sincerità. Nessuno, specie nell'entourage della sindaca di Roma, ha dimenticato i numerosi tentativi di evitare la corsa al bis della prima cittadina grillina ai quali lo stesso Conte ha partecipato nell'ultima fase del suo governo con l'intento di favorire la partecipazione di Nicola Zingaretti.

virginia raggi e giuseppe conte 6

Tentativi sfumati per la caparbia resistenza di Raggi e per un muro alzato anche da Luigi Di Maio più in ottica " anti- Conte" ( per la competizione interna al Movimento) che in quella " pro- Raggi". Sta di fatto, però, che ora la sindaca ha bisogno di tutto il sostegno del Movimento per superare il 3 e 4 ottobre la soglia del 20% che la avvicinerebbe al ballottaggio.

E dunque, l'altro giorno la passeggiata con Conte a San Basilio, ieri quella con Di Maio a Ostia. Micro- eventi elettorali, anche causa Covid, a uso e consumo delle "storie" social dove Raggi va fortissimo: 511 mila followers su Twitter, quasi il doppio su Facebook, oltre 330 mila su Instagram, un patrimonio invidiato e temuto da tanti tra i 5 Stelle, dove il peso della rete è ancora decisivo.

virginia raggi e giuseppe conte 5

D'altronde, lassù un selfie con Conte o Di Maio vale migliaia di like ( non tutti di elettori romani, ovviamente). E dunque basta uno scatto e poche parole per esaurire un appuntamento come quello di ieri a Ostia, dove il ministro degli Esteri ha riconosciuto il carattere da combattente della sindaca: «Io sono qui per Virginia. Per quello che mi riguarda posso dire che è una gladiatrice e non si è mai fermata davanti a niente e nessuno».

virginia raggi giuseppe conte

Compreso chi, dentro al Movimento, le chiedeva un passo indietro per agevolare l'accordo col Pd. Un punto fermo che resta nell'orizzonte dei 5 Stelle, ha ricordato ieri Conte, estimatore però pure di Roberto Gualtieri. Le parole positive spese dall'ex premier a San Basilio nei confronti del candidato dem ( « È stato un buon ministro » ) potrebbero riecheggiare dopo il 4 ottobre, se la sindaca in carica non dovesse raggiungere il secondo turno. Ieri un sondaggio Swg per La7 la dava addirittura quarta, dietro Calenda, in forte ascesa ma non così tanto da arrivare al secondo turno. Per ora, il " galateo" politico prevede da parte dei big 5 Stelle nei confronti di Raggi un sostegno scontato che appare però senza mordente.

conte di maio

C'è attesa per l'appuntamento con Alessandro Di Battista, uno dei pochi che ha sempre sostenuto la candidatura della sindaca ( anche per evitare che potesse toccare a lui). Probabile venga scelta un'altra periferia, dove la sindaca ritiene di avere il suo bacino elettorale. Ieri a Ostia, dove pure i 5 Stelle (secondo un sondaggio del centrodestra) avrebbero chance di andare al ballottaggio per il minisindaco, non sono mancate le critiche specie su buche e sporcizia, un filo rosso che lega tutta la città. Poi spazio alla presentazione della civica " Sportivi per Roma" allo Skate Park con Di Maio. Senza dimenticare i selfie da postare subito sui social.

virginia raggi giuseppe conte raggi conte conte raggi giuseppe conte virginia raggi giuseppe conte virginia raggi 3 GIUSEPPE CONTE ALLA FESTA DI COMPLEANNO DELLA RAGGI virginia raggi e giuseppe conte 3