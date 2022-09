LA GUFATA DI CONTE A LETTA: “NON GLI AUGURO DI LASCIARE LA SEGRETERIA DEL PD” – PEPPINIELLO APPULO STA ASPETTANDO CHE AL NAZARENO FRIGGANO IL COTO-LETTA PER TORNARE A DIALOGARE CON IL PD DEI SINISTRATI BETTINI, ZINGARETTI E ORLANDO – “DOPO QUELLO CHE HA FATTO NON MI SIEDERÒ PIÙ CON LUI PER UNA COLLABORAZIONE MA RISPETTO AL PASSATO VALUTEREMO CON MOLTA CAUTELA. L’AGENDA DRAGHI? NON ESISTE”

«Non gli auguro di lasciare la segreteria del Pd. Ma di lui e di questo gruppo dirigente dem non mi fido più». Parola di Giuseppe Conte, che risponde così a chi gli chiede se ritiene di poter intavolare di nuovo un dialogo con Enrico Letta dopo il voto. «Con lui non mi siederò più per una prospettiva di collaborazione, visto quello che ha fatto», mette in chiaro il presidente M5S.

«Ha buttato a mare un'esperienza, quella del governo Conte II, che era stata proficua». E ancora: Letta «ha abbandonato l'agenda progressista per una cosa che non esiste, l'agenda Draghi», che l'avvocato bolla come «l'agenda dei rinvii». Non è un no al Pd tout court, insomma, quanto piuttosto all'attuale segreteria.

«Di fronte a una scelta opportunistica di questo gruppo dirigente del Pd rintuzza Conte non c'è più quella fiducia, quell'affidamento, per sedersi al tavolo». In futuro, magari con un altro segretario, si vedrà. «Ma in ogni caso «saremo molto più cauti rispetto al passato», osserva il leader grillino, «dal momento che abbiamo maturato un'esperienza significativa». Dunque «valuteremo tutte le circostanze del caso con molta, molta cautela».

