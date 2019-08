HA RAGIONE DELRIO, CHE DICE CHE IL DIALOGO SI È INTERROTTO, O I CAPIGRUPPO GRILLINI CHE SOSTENGONO CHE LA TRATTATIVA STA ANDANDO AVANTI, “UNA COSA PER VOLTA”? - L’EX MINISTRO: “IL PERCORSO SI È INTERROTTO, SPERIAMO CHE QUALCUNO LO RIPRENDA IN MANO” - LA LOMBARDI FA CAPIRE CHE I GRILLINI NON SONO COSÌ UNITI: “SONO SICURA CHE DI MAIO NON ANTEPONE SE STESSO AL PAESE”, MENTRE DIBBA E PARAGONE FLIRTANO CON I LEGHISTI – CHE SUCCEDE? – PALAZZO CHIGI: "IN PRESENZA DI CONTE DI MAIO NON HA MAI CHIESTO IL VIMINALE"

Crisi, fonti Chigi: In presenza Conte mai chiesto Di Maio al Viminale

(LaPresse) - In presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso.

Crisi, Delrio: Si è interrotto il dialogo

(LaPresse) - “C’era un dialogo con dei passi programmati, bruscamente interrotto. Noi da giorni stiamo lavorando per un governo solido e di svolta. Si è interrotto il percorso, non capiamo perché. Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano perché il Paese non ha tempo da perdere”. Lo ha detto Graziano Delrio intercettato dai cronisti fuori dal Nazareno.

Lombardi: Di Maio al Viminale? Sicura che non antepone se stesso a Paese

(LaPresse) - "Il Pd dice che il problema nel far nascere un Governo di concretezza sarebbe Di Maio al Viminale. Sono sicura che il nostro capo politico non antepone se stesso al Paese.Non sarebbe da 5 Stelle. Partiamo invece da Conte2 e le cose da fare per l'Italia". Cosi su Twitter Roberta Lombardi del M5S.

Romeo a Di Battista: La Lega c'era, c'è e ci sarà

(LaPresse) - "Taglio dei parlamentari, revoca delle concessioni autostradali a chi è inadempiente, riforma dello sport (già approvata) e contrasto a lobby e poteri occulti, da Bibbiano ai banchieri corrotti. La Lega c’era, c’è e ci sarà". Così il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo, replica ad Alessandro Di Battista.

Cris, D'Uva (M5S): Su Conte grandissimo passo in avanti

(LaPresse) - "Che Conte non sia il punto è un'ottima notizia e un grandissimo passo avanti". Così Francesco d'Uva, capogruppo di M5S alla Camera, parlando a Montecitorio.

Crisi, D'Uva: Non mi risulta trattativa sia saltata Download Notizia Notizia

(LaPresse) - "Trattativa saltata? Non mi risulta, vediamo come procede. Si va avanti, una cosa per volta, si va avanti". Cosi il capogruppo alla Camera del M5S Francesco D'Uva, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio.

Crisi, Patuanelli: Non è questione nomi, credo non lo sarà per nessuno Download Notizia Notizia

(LaPresse) - "Per noi non è una questione di nomi ma credo che non lo sarà per nessuno". Lo dice il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, intercettato dalle telecamere di La7. L'esponente M5S spiega poi che a breve ci sarà una riunione con l'omologo alla Camera, Francesco D'Uva, e i presidenti di commissione M5S.

