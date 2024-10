8 ott 2024 17:03

HA VINTO "LA TALPA INFAME"! MELONI SVENTOLA SCHEDA BIANCA – FALLISCE L’OTTAVO TENTATIVO DEL GOVERNO DUCIONI PER ELEGGERE ALLA CORTE COSTITUZIONALE FRANCESCO SAVERIO MARINI, IL GIURISTA CHE HA SCRITTO LA LEGGE DEL PREMIERATO (SIC!) – PER NON PERDERE DI NUOVO LA FACCIA DI BRONZO, AI 342 PARLAMENTARI DELL'ARMATA BRACAMELONI NON E' RIMASTO ALTRO CHE INFILARE NELL'URNA LA SCHEDA BIANCA DELLA SCONFITTA. LE OPPOSIZIONI UNITE NON HANNO VOTATO – SCHLEIN ESULTA: “LI ABBIAMO FERMATI, ORA ACCETTINO IL DIALOGO”...