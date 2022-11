HA VINTO ZAIA! ANDREA VARNIER È IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA FONDAZIONE OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026 – IL GOVERNATORE DEL VENETO E’ RIUSCITO A BLOCCARE LA CANDIDATURA DI MICHELE UVA PROPOSTO DA MALAGO’ – A PRENDERE IL POSTO DI NOVARI, DUNQUE, IL MANAGER VOLUTO DA ZAIA ATTUALMENTE AD DI COSTA EDUTAINMENT…

Andrea Montanari per repubblica.it

Sarà Andrea Varnier il nuovo amministratore delegato della fondazione Olimpiadi Milano Cortina 2026. Varnier è attualmente è ad di Costa Edutainment. Il suo nome era già comparso in una prima rosa di candidato per il posto ricoperto finora da Vincenzo Novari.

Insieme a quello di Alberto Baldan, amministratore delegato di Grandi Stazioni Retali, che stando alle indiscrezioni godeva delle preferenze del sindaco di Milano Beppe Sala. Per Diana Bianchedi, ex campionessa olimpica di scherma che fa già parte del board della Fondazione come coordinatrice del progetto in vista del Giochi invernali di Milano Cortina 2026 si profilerebbe, invece, il ruolo di direttore generale della fondazione.

E' stato il ministro dello Sport e dei Gioviani Andrea Abodi oggi a Milano ad annunciare che il governo indicherà il nome del nuovo ad domani. "Ho cercato di concentrarmi sulla metodologia in attesa della nomina del nuovo amministratore delegato, con una condivisione totale - ha aggiunto Abodi - ho cercato di individuare un profilo partendo dalle caratteristiche della persona, non scegliendo il migliore in assoluto ma il migliore in relativo. Sono convinto che scioglieremo i nodi in tempi brevi".

Per il posto di nuovo ad della Fondazione Milano Cortina 2026 il centrodestra aveva avanzato anche la candidatura di Letizia Moratti, ma l'ex vice governatrice ed ex assessora lombardo al Welfare aveva rifiutato l'offerta. Sempre secondo alcune indiscrezioni, Varnier avrebbe già preso i primi contatti sia con il governatore della Lombardia Attilio Fontana che con il sindaco di Milano Beppe Sala .

