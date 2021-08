"IO CAPOLISTA A MILANO? SE SERVE, MI CANDIDO" - MATTEO SALVINI PRONTO A SCENDERE IN CAMPO PER AIUTARE IL POVERO LUCA BERNARDO, CHE DOPO LA STORIA DELLA PISTOLA PORTATA IN REPARTO NON S'È ANCORA RIPRESO - ANCHE SULL'OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI DELLE SCUOLE I DUE NON VANNO D'ACCORDO: IL PEDIATRA SI È DETTO FAVOREVOLE, IL "CAPITONE" OVVIAMENTE NO: "GLI INSEGNANTI STANNO RISPONDENDO ALLA GRANDE SENZA CHE NESSUNO LI COSTRINGA"