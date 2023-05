25 mag 2023 10:55

HABEMUS NOMINE – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI HA DATO IL VIA LIBERA AL PACCHETTO PROPOSTO IERI DALL’AD, ROBERTO SERGIO: GIAN MARCO CHIOCCI SARÀ IL NUOVO DIRETTORE DEL TG1, ANTONIO PREZIOSI AL TG2 E MARIO ORFEO AL TG3 – RESTA DA CAPIRE COME HA VOTATO LA PRESIDENTE, LA RENZIANA MARINELLA SOLDI, CHE AVEVA INVOCATO LA PARITÀ DI GENERE E SI RITROVA SOLO 6 DONNE PER 21 POSTI. SI È ASTENUTA? E COME SI COMPORTERÀ IN FUTURO?