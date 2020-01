HAMMAMET VISTA DA "LA STAMPA" – CRAXI È ANCORA COSÌ INGOMBRANTE CHE ALLA FINE LA “NOTIZIA” DELLA RIMPATRIATA PER I 20 ANNI DALLA SUA MORTE È CHE LE PRINCIPALI FORZE POLITICHE HANNO DECISO DI DISERTARE LA COMMEMORAZIONE – NON C’ERA BERLUSCONI, CHE FU SUO AMICO, NON C’ERANO LA BERNINI E LA GELMINI E NON C’ERANO LEGHISTI – DIVERSI ESPONENTI DEL PD SI SONO PRESENTATI, MA SOLO A TITOLO PERSONALE…

HAMMAMET, LA COMMEMORAZIONE PER IL VENTENNALE DALLA MORTE DI BETTINO CRAXI

Fabio Martini per “la Stampa”

hammamet, la commemorazione per il ventennale della morte

Nel piccolo, isolato cimitero cristiano di Hammamet, la tomba scavata nella sabbia dove da 20 anni riposa Bettino Craxi, in pochi minuti è presa d' assalto e diventa oggetto di un "culto" originalissimo: viene letteralmente circondata dai più ardimentosi, che pur di restare in prima fila non si fanno remore di sfiorare la copertura in marmo. Fanno muro, con l' effetto che il cimitero è talmente affollato che chi sta dietro, non capisce subito dove sia sepolto il leader socialista. E qualcuno pur di raggiungere la prima fila, arriva a camminare sulle tombe circostanti, compresa quella struggente che ricorda un bimbo "che visse tra due crepuscoli".

anna craxi con la figlia stefania al cimitero di hammamet

bettino craxi 2

Sono le dieci del mattino, l' anniversario dei venti anni dalla scomparsa di Bettino Craxi si consuma in questa atmosfera: più eccitata che raccolta, senza dubbio meno mesta che nelle occasioni precedenti. Dall' Italia è arrivata tanta gente, mai come nei 20 anni precedenti e in tanti sentono che è arrivata l' ora di "festeggiare" in qualche modo quel moto di curiosità collettiva che da giorni sta circondando la figura di Bettino Craxi, quasi che sia iniziato «un cambiamento nel senso comune», come suggerisce Ugo Intini.

Difficile capire la profondità dell' inversione nell' opinione pubblica, ma al di là della commozione e dell' orgoglio dei tanti socialisti arrivati ad Hammamet, la vedova Anna, i figli Bobo e Stefania hanno scelto una commemorazione estremamente sobria: nessun discorso, soltanto lo sfilare di militanti, amici, parlamentari davanti alla tomba di Craxi, dove quasi tutti puntualmente si commuovono davanti all' epitaffio a suo tempo voluto dall' ex presidente del Consiglio: «La mia libertà equivale alla mia vita».

un sostenitore nostalgico del psi bettino craxi

I compagni di un tempo

Tutti attorno quasi un migliaio di vecchi compagni socialisti, ma neppure uno dei "vip" politici che erano stati annunciati. E alla fine la "notizia" è proprio questa: in Italia ci sono le file al cinema per il film Hammamet, ma le principali forze politiche alla fine hanno deciso di disertare la commemorazione organizzata dalla famiglia. Craxi è ancora ingombrante? Craxi fa ancora paura? Sta di fatto che non c' era Silvio Berlusconi, che fu amico di Bettino e che se l' è cavata con un messaggio.

stefania craxi 20 anni dalla morte ad hammamet BETTINO CRAXI SILVIO BERLUSCONI

Erano annunciate le due capigruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini e Maria Stella Germini ma al cimitero di Hammamet non c' era nessuna delle due, anche se la prima ha fatto una fugace apparizione due sere fa durante la proiezione in anteprima de "Il caso Craxi" co-prodotto da Sky e poi è subito ripartita per l' Italia. E la Lega? Nei mesi scorsi i leghisti avevano lasciato trapelare un interesse ad una "rivisitazione" della figura di Craxi, avevano fatto capire che ad Hammamet sarebbe potuto arrivare un big, ma alla fine non si sono visti né Salvini né Giorgetti e neppure il viceministro Massimo Garavaglia. Giancarlo Giorgetti, intervistato da Lucia Annunziata a Mezz' ora in più, si è limitato a dire: «Serve serenità di giudizio, lui interpretava la modernità. Come partito noi non ci siamo, storicamente all' epoca delle inchieste noi stavamo dall' altra parte, ma dopo venti anni possiamo dire cosa ci fosse di buono, abbiamo il dovere morale e storico di farlo. Non c' è stato arricchimento personale. È stato un uomo politico lungimirante, penso alla scala mobile».

la tomba di bettino craxi ad hammamet Il caso Craxi una storia italiana

rondolino hammamet

Alla fine, sia pure presenti a titolo personale, diversi esponenti del Pd: l' ex presidente dei parlamentari socialisti europei a Strasburgo, Gianni Pittella, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, Tommaso Nannicini. C' erano, ovviamente, diversi dirigenti socialisti della stagione craxiana - Claudio Martelli, Claudio Signorile, Fabrizio Cicchitto, Maurizio Sacconi - quelli dell' unica forza organizzata, il Psi, con Riccardo Nencini e il segretario Luigi Iorio: «ll Pd faccia una riflessione storica e non lasci l' eredità politica di Craxi alla destra».

